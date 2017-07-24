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Bahşiş vermeden geçiş yok

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Bahşiş vermeden geçiş yok
Yeni evlenen çiftler fotoğraf çektirmek için gittikleri Sekapark Sahili'nde çocukların adeta bahşiş saldırısına uğruyor.

Düğünden önce fotoğraf çektirmek için Seka Park Sahili'ne giden yeni evlenen çiftler, bahşiş alabilmek için gelin arabasının önüne atlayan çocukların sürpriziyle karşılaşıyor. Gruplar halinde gezen çocuklar, gördükleri gelin arabalarının önünü kesip para istiyor. Çocuklar bahşiş alamadıklarında ise gelin-damadın arabasındaki süsleri söküp zarar veriyor. Seka Park'a fotoraf çektirmek için giden çiftler bu duruma isyan edip, bahşiş toplayan çocukları birilerinin engellemesini istiyor.

Binali ASLAN

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