Bakan açıkladı! 5 bin 268 öğrenci alınacak

Milli Savunma Bakanı Işık, Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı için toplamda 5 bin 268 öğrenci alınacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bakanlıkta düzenlenen "Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Askeri Öğrenci Alımı" tanıtım toplantısında konuştu.

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TSK'da görev almak için Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) katılacak öğrencilerle ilgili bazı bilgileri paylaşmak istediğini belirten Işık, üniversitenin özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bir daha TSK'nın içten ele geçirilmemesi için alınacak tedbirler kapsamında hayata geçirilen çok önemli bir uygulama olduğunu söyledi.

Işık, üniversitenin nasıl kurulduğunu, bünyesinde Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu olmak üzere 3 harp okulunun, kara, deniz, hava ve bando olmak üzere 4 astsubay meslek yüksek okulu ile 10 enstitünün bulunduğunu anlattı.

Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının eğitim öğretime başladığını anımsatan Işık, Kara Harp Okulu'nda 362, Deniz Harp Okulunda 180, Hava Harp Okulunda 178 öğrenci olmak üzere toplam 720 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

Işık, bu sayıların kendileri açısından sembolik anlamda çok önemli olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz hain darbe girişimine ve çok köklü yapısal dönüşüme rağmen biz, okullarımızın mezun vermemesini özellikle kabullenmedik. Harp Okullarımızın mezun vermesi için büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışıldı. Bu yıl da en azından eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiş oldu." diye konuştu.

Ayrıca MSÜ Bağlısı Okul ve Enstitülerde 24 farklı ülkeden 559 Misafir Askeri Personelin (MAP) de askeri öğrenci olarak eğitim öğretim gördüğünü söyleyen Işık, bayan öğrencilerle ilgili de Kara Harp Okulunda 7, Hava Harp Okulunda 1 ve Hava Harp Okulunda 24 Türk öğrenci olmak üzere toplam 32 öğrencinin öğrenim gördüğünü bildirdi.

"Toplam 5 bin 268 öğrenci alınacak"

Işık, 2017-2018 eğitim dönemi için MSÜ'ye bağlı harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına askeri öğrenci temin edileceğini açıkladı. Başvuruların 19 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında "www.msb.gov.tr" adresinden yapılacağını bildiren Işık, sınavların 19 Haziran-4 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Işık, Hava Harp 2015, 2016 ve 2017 yıllarına liselerden mezun olan 21 yaşını geçmemiş, YGS ve LYS sınavlarına katılmış erkek ve kız öğrencilerin, Meslek Yüksek Okullarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarına liselerden mezun olan 22 yaşını geçmemiş, YGS sınavına katılmış erkek öğrencilerin alınacağı bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda Kara Harp Okulunun hazırlık sınıfına, askeri liselerin kapatılmasından sonra subayların özellikle yabancı dil konusunda bir zaaf oluşmaması için "hazırlık sınıfının" konulacağını belirten Işık, şöyle devam etti:

"Kara Harp Okuluna hazırlık sınıfına 1000, birinci sınıfa 1000 olmak üzere toplam 2 bin öğrenci alınacak, belirlenen ihtiyaç doğrultusunda bunun 32'si kız öğrenci olacak. Deniz Harp Okulu hazırlık sınıfına 319, birinci sınıfa 286 olmak üzere toplam 605 öğrenci alınacak, kız öğrenci kontenjanımız da 16 olacak. Hava Harp Okulu hazırlık sınıfına 250, birinci sınıfa 250 olmak üzere toplam 500 öğrenci alınacak, kız öğrenci kontenjanımız 10 olacak.

Kara Astsubay Meslek Yüksek Okuluna bin 8 öğrenci, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna 511 öğrenci, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna ise 578 öğrenci alınacak. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna 66 öğrenci alınacak. Toplamda alacağımız öğrenci sayımız 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 5 bin 268 olacak. Ayrıca şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına puanlamalarda yüzde 10 avantaja ilave olarak, yüzde 5 ilave kontenjan verilecektir."

"Tüm gençlerimize çağrı yapmak istiyorum"

Işık, şunları kaydetti:

"Buradan özellikle tüm gençlerimize askerliği seven, bu meslekte bulunmak isteyen ve bu şerefli ordunun bir mensubu olmak isteyen tüm gençlerimize çağrıda yapmak istiyorum. Gelin bu şerefli ordunun sizler de bir mensubu olmak için başvuru yapın, gelin tarihi gerçekten şanlı zaferlerle dolu ve dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay ve astsubay olarak sizler de yerinizi alın. Türkiye'nin geleceğine güvenli olarak yürümesi için sizler de bu güçlü kadronun içinde yeriniz alın' diyorum. Şanlı Türk ordusunun bir mensubu olmak isteyen tüm gençlerimiz bu fırsattan istifade etsinler."

Işık, başvuruların 19 Nisan'da başladığını yineleyerek, "Şu ana kadar hepimizin göğsünü kabartan bir müracaat olduğunu ifade etmek isterim. Bugün sabah 08.00'e kadar tekil aday olarak 66 bin 868 gencimiz bu şerefli yuvanın, ocağın bir mensubu olması için başvuru yaptı. Aynı kişi, birden fazla bölüme de başvuru yaptığı için toplam başvuru sayımız da 310 bin 391'i geçti." dedi.