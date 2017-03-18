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Bakan açıkladı! Binlerce kişinin maaşına zam

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Bakan açıkladı! Binlerce kişinin maaşına zam
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, tarım işçilerinin maaşlarına bugün itibarıyla yüzde 12,5 zam yapıldığını açıkladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Koop-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle personel ücretlerine ortalama yüzde 12,5 zam yapıldığını belirterek, "Bugün itibarıyla bin 859 lira olan taban aylığı 2 bin 30 liraya, bin 718 lira olan taban aylığı ise bin 960 liraya çıkarılmış bulunuyor." dedi. Bakan Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Koop-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Yapılan çalışma çerçevesinde, 2017, 2018, 2019 yıllarını kapsayan ve yaklaşık 5 bin personeli ilgilendiren bir sözleşmenin uzlaşmayla neticelendirildiğini anlatan Çelik, "Yapılan sözleşmede, personel ücretlerine ortalama yüzde 12,5 zam yapılmış bulunmaktadır. Farklı taban ücretlerinin 2018 yılında eşitlenmesi noktasında da bu sözleşmede önemli bir adım atılmış bulunuyor. bugün itibarıyla bin 859 lira olan taban aylığı 2 bin 30 liraya, bin 718 lira olan taban aylığı ise bin 960 liraya çıkarılmış bulunuyor. 2018 yılında da taban aylığı farklılığı, ortadan kalkmış olacak. Sözleşmenin kooperatifimize toplam maliyeti, 62 milyon lira civarındadır." diye konuştu.

Emeğin son derece kutsal olduğunu vurgulayan Çelik, çalışanları mağdur etmeyecek koşulları oluşturmanın da kendi görevleri arasında yer aldığını kaydetti. Sendika ve kooperatif yöneticilerinin bütün unsurları dikkate alarak yaptığı çalışmanın takdire şayan olduğunu dile getiren Çelik, toplu iş sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

GÜBRE VE YEME YAPILAN İNDİRİM

Tarım Kredide önemli değişimler yaşandığına işaret eden Çelik, "Bu değişimlerin başında şirket birleştirmelerini gerçekleştirdik, 8 şirketi kapattık. Daha fonksiyonel olması adına, atılan adımların doğru olduğu inancındayız. Maliyetlerde de ciddi önemli ve olumlu yansımalar oldu. Bugün itibarıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin 12 şirketi bulunmaktadır ve çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, piyasada gübre ve yemde regülasyon açısından önemli işlev gördüğünü vurgulayan Çelik, gübrede yüzde 35'lere, yemde yüzde 20'lere varan indirim gerçekleştirdiklerini anlattı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, finansman kullanımında faiz oranlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Çelik, "Esnafımız yüzde 5 civarında faizle kredi kullanırken, çiftçi kardeşlerimizin yüzde 9'larda faizle finansman temin etmeleri bir adaletsizliği de ortaya koyuyor. Bu konuda Ziraat Bankası ile görüşmelerimiz devam ediyor, çiftçi esnaf çifte standardının ortadan kaldırılması gerektiği inancındayız. Ama Tarım Kredi Kooperatifimiz, kendi bünyesindeki üreticilerine finansman kullandırma noktasında yüzde 1 ile 4 arasında bir indirim gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu yıl ağırlıklı yem fabrikaları olmak üzere bir çok alanda 600 milyon lira civarında yatırım gerçekleştireceğini de bildirdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar ve Tarım Kredi Genel Müdürü Ayhan Karayama'nın konuşmalarının ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı

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