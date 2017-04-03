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Bakan açıkladı! İşteTürkiye'nin FETÖ bilançosu

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Bakan açıkladı! İşteTürkiye'nin FETÖ bilançosu
İçişleri Bakanı Soylu, "Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155'tir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalan da 23 bin 861 kişi var. 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732'si polis, 7 bin 463'ü asker ve 168'i general. 2 bin 575'i de hakim ve savcı. 26 bin 177'si sivil, 208'i de mülki idare amiri." dedi.

Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin, "12 bin 500'ü aşkın operasyon yaptık. Kış boyunca son 6 ayda. Bu önemli bir şeydir. Eksi 40 derecede, eksi 30 derecede evlatlarımız hala operasyon yapıyorlar. Ya sınır boylarında ya söylediğim ilgili yerlerde. Yine söylemek lazım, kış döneminde 887 sığınak ve barınak imha edildi. Bu önemli bir şeydir." açıklamasında bulundu.

 

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