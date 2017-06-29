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Bakan açıkladı: Süre uzatımı yok, son gün 30 Haziran

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Bakan açıkladı: Süre uzatımı yok, son gün 30 Haziran
Bakan Müezzinoğlu, "Vatandaşlarımızın kamuya olan bu borçları için 30 Haziran 2017'nin son gün olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerekiyor." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuya olan bazı borçları yapılandıran "7020 Sayılı Kanun" kapsamındaki başvuruların yarın sona ereceğini belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerektiğini bildirdi.

Müezzinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yapılandırma kanunu ile sigortalılar ve işverenlere sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları, diğer kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile rücuen alacaklara yönelik ödeme kolaylığı sağlandığını hatırlattı.

Kamuya olan borçların yapılandırılması için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2017 olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yapılandırmayla vatandaşlara daha esnek ve kolay ödeme imkanı getirdiklerine işaret eden Müezzinoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yapılandırmadan faydalanan vatandaşlarımız hem prim teşvikinden yararlanmaya devam edecekler hem de borçları nedeniyle uygulanması gereken icra işlemleri durdurulacak. Yapılandırmadan yararlanan borçluların gecikme zammı ve cezasını Yİ-ÜFE ile güncelliyoruz. Ayrıca ilk taksitlerini ödemeleri halinde 'borcu yoktur' yazısı da alabilmeleri mümkün olabilecek. Borç aslı ödenmiş olan ancak ferileri ödenmemiş olan durumlarda feri alacağın yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçiyoruz. Taksitli ödemelerde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödeme imkanı getiriyoruz. Peşin ve ilk taksit için de Ağustos sonuna kadar süre tanıyoruz."

Başvuru süresi uzatılamayacak

Bakan Müezzinoğlu, borcu olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan 4/b kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılara da sağlık hizmetlerinden yararlanma yolunu açtıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemede son başvuru süresi uzatılmayacak. Dolayısıyla 30 Haziran (yarın) mesai bitimine kadar kurumumuza şahsen, posta ile yahut elektronik ortamda müracaat etmelerini bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu yapılandırma ve benzeri uygulamalarla çalışma hayatına daha dinamik bir yapı ve işverenlerimizi biriken borç yükünün altında ezmeden taksitlendirme seçenekleriyle esnettik ve rahatlattık. Bu vesileyle bir kez daha işverenlerimiz ve sigortalılarımızı borç yapılandırma uygulaması için kurumumuza davet ediyor ve 'Bu fırsatı kaçırmayın' diyoruz."

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