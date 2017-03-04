Bakan Ağbal Kocaeli'de

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için çok daha güzel bir gelecek istiyorsak, gençlerimiz için iş istiyorsak, aş istiyorsak, ekonominin büyümesini istiyorsak, bu yönetim sistemi değişikliğine bizim ihtiyacımız var." dedi.

Gebze Bayburtlular Platformu'nu ziyaretinde konuşan Ağbal, Türkiye'nin son 14 yılda olağanüstü şekilde kalkındığını, millete iş ve aş ürettiklerini söyledi.

Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediklerini dile getiren Ağbal, daha fazla yatırım yapmaları, gençlere daha fazla istihdam sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Ağbal, bütün bunları ülkenin yönetim sistemini değiştirerek yapacaklarını vurgulayarak, "Mevcut sistem sürdürülemez. Bugün parlamenter sistem diye bize söylenen, gerçek parlamenter sistem değil. Sanılanın aksine meclis güçlü değil. Mevcut sistem çok başlı. Yani aynı konudan hem hükümet yetkili hem de ilk defa halk oyuyla seçilen cumhurbaşkanı yetkili. Çok başlı bir yönetim var." diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için çok daha hızlı karar alabilen, meselelere çok daha hızlı çözümler üretebilen bir hükümet yapısına ihtiyaçlarının olduğunun altını çizen Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğini bu ihtiyacı görerek vatandaşın önüne getirdiklerini ifade etti.

"Yönetim sistemi değişikliğine ihtiyacımız var"

Bakan Ağbal, yeni sistem geldiğinde cumhurun başını doğrudan vatandaşın kendisinin seçeceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"O gün, akşam kimin kendisini yönetmesini istiyorsa orada kendisi belirleyecek. Şu anda mevcut sistemde öyle mi? 7 Haziran'ı hatırlayın. Sandığa hepimiz gittik oy kullandık, sonra 90 gün boyunca düşündük 'Acaba bu ülkenin başına kim hükümet gelecek?' diye. Sonunda da gördük ki bir istikrarsızlık oldu. Onun için tekrar 1 Kasım seçimlerine gitmedik mi? Şimdi ne diyoruz, artık vatandaş sandığa gitti mi o gün kendisini yönetecek iktidarı kendisi doğrudan doğruya seçsin, araya birtakım vesayet odakları girmesin, demokrasi dışı birtakım güç odakları heveslenmesin, hevesleri kursaklarında kalsın."

Vatandaş ne zaman kendisi iktidarına sahip çıktıysa Türkiye'nin büyüdüğünü ve güçlendiğini, onun için 16 Nisan'daki referandumla bu hükümet sistemini Türkiye'ye kazandıracaklarını aktaran Ağbal, "AK Parti bugüne kadar konuşulmayanları konuşan bir parti oldu, yapılmayanları yapan bir parti oldu, değişimin hep önünde oldu, Türkiye'yi değiştirdi ve dönüştürdü. Şimdi yapacağımız, gerçekten bütün yaptıklarımızın üzerinde çok daha büyük bir değişiklik. Gençlerimiz ve çocuklarımız için çok daha güzel bir gelecek istiyorsak, gençlerimiz için iş istiyorsak, aş istiyorsak, ekonominin büyümesini istiyorsak, bu yönetim sistemi değişikliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Üniter devlet bizim olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimiz"

Maliye Bakanı Ağbal, "Bu yönetim sistemi gelecek, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü iyice pekişecek. Biz üniter devletten asla vazgeçmeyiz. Üniter devlet bizim olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimiz. Biz ne diyoruz? Tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak. Bundan asla vazgeçmeyiz ve sonuna kadar da bunun takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

Bugün içeride ve dışarıda güç odaklarına karşı millet olarak, ülke olarak mücadele verdiklerine dikkati çeken Ağbal, "Bakın bazıları, bizim bakanlarımızı Almanya'da konuşturmamaya kalkıyor. Hadlerini bilecekler. Bu ülkenin artık eski Türkiye olmadığını herkes öğrenecek. Onun için 16 Nisan'da sandıkta öyle bir 'Evet' diyelim ki içeride de dışarıda da dostu, düşmanı, yedi düveli Türkiye'nin gücünü görsün. 16 Nisan'da sandığa atacağınız her oy Türkiye düşmanlarına karşı gösterilen adeta bir kırmızı kart olacak." ifadelerini yer verdi.

Bakan Ağbal, Türkiye'nin 16 Nisan'da yepyeni bir yola gireceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ondan sonra göreceksiniz, ülkenin önü açılacak, ekonomide son dönemde çok önemli kararlar aldık, çok önemli destekler getirdik ama 16 Nisan her şeyin belirleyicisi. O gün geldiğinde, sandıktan gümbür gümbür 'Evet' oyları çıktığında herkesin önü açılacak. Yatırımcı daha fazla yatırım yapacak, dışarıdan Türkiye'ye daha fazla sermaye gelecek. Her şeyden önemlisi de refahımız artacak. 2019'da yeni hükümet sistemine göre sandığı milletin önüne koyacağız. Burada yapılan değişiklik, kişilere bağlı bir değişiklik değil ki. Biz sistemi değiştiriyoruz."