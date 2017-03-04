Bakan Ağbal: “Kocaeli’de her geçen gün..."

Kocaeli Ticaret Odası’nda konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Kocaeli’de her geçen gün artan yatırımlar var” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal bugün Kocaeli Ticaret Odası (KOTO)’nun da iş adamlarıyla buluşma gerçekleştirdi. Bakan Ağbal’ı ağırlayan KOTO hem iş dünyasını bakanla buluşturdu hem de sektörün sorun, çözüm ve önerilerine ilişkin kapsamlı sunumlar yaptı. Programa Bakan Ağbal’ın yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, GTÜ Rektörü Haluk Görgün, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve Oda üyeleri katıldı.

AŞ VE İŞ VERİYORSUNUZ

Bundan sonra Kocaeli’ye daha sık geleceğini ifade eden Bakan Ağbal şunları söyledi: “Ticaret odaları ekonomi de müstesna yere sahip. Sizler risk alan, kazanan ve kazandığını devletle bölüşenlerdensiniz. Ticaret demek risk, sıkıntı demek. Bir taraftan kendiniz kazanıyor bir taraftan diğer insanlar aş ve iş veriyorsunuz. Hükümet olarak bizim sizin yanınızda daha fazla yer almamız geliyor. Son dönemde güvenlik güçlerimiz terörü içerde ve dışarda bitirmek için gerekli gayret gösteriyor. Burada hepimizin ortak birlik ve beraberlik şuuru göstermesi lazım.

6.8 ORANINDA BÜYÜDÜK

Son 7 yıla baktığımızda birçok sıkıntı çekmemize rağmen ortalama yüzde 6.8 oranında büyümüşüz bu sizlerin sayesinde büyüdük. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda bunun yarısı kadar. Bu da ekonomimizin temelinin sağlam olduğunu gösteriyor. İstihdam da çok önemli kazanımlar elde ettik. 2009’da meydana gelen krizde birçok ülkede işsizlik meydana geldi. Türkiye 2009 yılından beri istihdamına 7 milyon ekledi. Ülke büyüyecekse ancak istihdamla büyür.

Üretime, istihdama teşvikler getirdik. Ama en fazla yatırıma destek verdik. Kocaeli’de her geçen gün artan yatırımlar var. Getirdiğimiz teşvikler son derece önemli. Var olanların yanına yeni teşvikler getirdik. Yüzde 200 oranında yatırıma katkı getirdik. 10 yıl boyunca kurumlar vergisi yok. Gümrük vergisi muafiyeti sağladık. Bedelsiz arsa veriyoruz"

Çiğdem ARMAĞAN