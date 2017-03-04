Bakan Ağbal: “Kocaelili muhasebeciler iyi iş çıkartıyor”

Kocaeli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeciler ve Odasını ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Kocaeli ili olarak tahakkuk ve tahsilat oranında birincisiniz hepinize teşekkür ediyorum. Muhasebeciler olarak demek iyi iş çıkartıyorsunuz” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal bugün ilimize yaptığı programlar kapsamında Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasını (KSMMMO) ziyaret etti. Ziyarette Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen ve oda üyeleri yer aldı.

SORUNLARIMIZI BİLİYORSUNUZ

Programda ilk olarak konuşma yapan KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, “Odamız 3 bin 686 üyeye sahiptir. Meslektaşlarımız her zaman kamu yararı doğrultusunda gayret göstermektedir. İstihdam seferberliği, KOSGEB gibi konularda önemli çabalar harcamıştır. Sayın Bakanım mesleki sorunlarımızı çok iyi bildiğinizi biliyoruz. Vergi sulh kanunu taslağında ilk defa düzenlemeye gidilmiştir. Katma değer vergisinin gelir vergisine uyumlu olmasını talep ediyoruz”

BU YÜKÜ AZALTMALIYIZ

Bakan Ağbal, “Muhasebecinin gecesi, gündüzü, kışı ve yazı yok. Maliye Bakanlığı size o kadar çok güç çıkartıyor ki Allah sizi kurtarsın. Kendimi şu an evimde gibi hissediyorum. 1989 yılına mesleğe başladığımda meslek konunu o zaman yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yeni baştan ele alınması lazım. Mutlaka TBOMM birlikte bu yasayı gözden geçirmeliyiz. Maliye bakanlığı çok sayıda yasal düzenlemeler yapılıyor. Bunun amacı vergiyi tam ve zamanında almak. Bakan olarak hep arkadaşlarımıza söylüyorum. Vergi mükelleflerine getirdiğimiz bu yükü azaltmalıyız. Vergiye uyum maliyetlerini düşürmemiz lazım” şeklinde konuştu.

MASAYA YATIRMA ZAMANI GELDİ

Ağbal şunları söyledi: “Önümüz de ki ay vergi kanunda basitleştirici düzenlemeleri bir bir hayata geçireceğiz. Muhasebecilik mesleğinde emek veriyorsunuz ama ücret almaya gelince zorlanıyorsunuz. Vergi sistemine bu kadar katkı sağlayan sizlere yardımcı olmalıyız. Ücretlerinizi alma konusunda kolaylık sağlayacağız. Katma değer vergisi kanunu zorluk üreten bir kanun. Parayı tahsil etmeden bunun vergisi ödeyin diyoruz. Bu kanunun artık uzun bir süreden sonra masaya yatırma zamanı geldi. KDV bu ülkenin büyümesine ne kadar hizmet ediyor bunu görmeliyiz.

MUHASEBECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bakanlık olarak her şeyin en iyisini biliriz demiyoruz. Hep birlikte yapacağız. Devlet, millet ortaklaşa gerçekleştireceğiz. Daha basit ve yalın bir vergi sistemini hayata geçireceğiz. Vergi denetimi konusu son derece önemli. 2011 yılında buna çeki düzen verelim dedik. Mükellef ve devlet uzlaşsın istedik. Bunu tek bir çatı altında topladık. Vergi denetiminde çok güzel adımlar attık. Vergi ceza sisteminde mevcut tasarı bence yeterli değil. Vergisini ödeyene bir ceza getirmeliyiz ödeyeni de ödüllendirmeliyiz. Kocaeli ili olarak tahakkuk ve tahsilat oranında birincisiniz hepinize teşekkür ediyorum. Muhasebeciler olarak demek iyi iş çıkartıyorsunuz” Bakan Ağbal ardından muhasebecilere “Türkiye ekonomisi ve reform gündemi” sunumu yaptı.

Çiğdem ARMAĞAN

