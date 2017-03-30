Bakan Ağbal müjdeyi verdi: 2 bin kişi alacağız

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını belirterek, "Sınav iznini Başbakanlıktan aldık. 10 Nisan'da bütün genç mezun arkadaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağını belirtti.

Ağbal, Sapanca Vergi Dairesi Müdürlüğünün açılışında yaptığı konuşmada, tabiatı ve insanıyla bambaşka olan Sapanca'nın, her şeyi hak ettiğini söyledi.

Daha önce Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaretinde vergi dairesi kurulması talimatı verdiğini hatırlatan Ağbal, çok süratli şekilde binayı bularak, kamu dairelerinin resmi görüntülerinin dışında modern ve sıra dışı bir vergi dairesini Sapanca'ya kazandırdıklarını kaydetti.

Ağbal, son 14 yılda Türkiye'de olağanüstü bir yatırım, büyüme ve kalkınma hamlesi olduğuna işaret ederek, "Bunu da milletçe hep beraber yapıyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve destekle bunları inşallah gerçekleştiriyoruz. Tabii vergi de önemlidir. Neden? Bütün bu yatırımları yaparken sürekli, sürdürülebilir kaynağımız da vergilerdir. Dolayısıyla vergiyi toplayacağız ama topladığımız vergiyi vatandaşa hizmet olarak götüreceğiz." diye konuştu.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA 2 BİN GELİR UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Bakan Ağbal, mart ayının herkesin kazancını beyan ettiği bir ay olduğunu, Sapanca Vergi Dairesinin vergi ayında açılmasının anlamlı olduğunu söyleyerek, "İnşallah yarın akşam saat 24.00'e kadar gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için bugün dahil son iki gün. Vatandaşlarımızın bu onurlu, şerefli görevlerini yerine getirmek suretiyle gelir vergisi beyannamelerini vermelerini ve ödemelerini de süresinde yapmalarını kendilerinden rica ediyorum. Sonuçta topladığımız vergilerle bütün bu yatırımları yapacağız. Nisan ayı da kurumlar vergisi için beyanname ayı olacak. Biz idare olarak sürekli bu hizmetleri geliştireceğiz. Sürekli bu yatırımlara devam edeceğiz, vergi dairelerini açacağız ama daha fazla yatırım yapacağız. Daha fazla üretim yapacağız, daha fazla bu ülkede ihracat olacak."

İnsan kaynaklarına çok önem verdiklerini, Gelir İdaresi Başkanlığının insan kaynaklarının gençleştirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Ağbal, vergi dairelerinde hizmet verecek çalışanların genç jenerasyon olmasını istediklerini aktardı.

Sakarya'dan müjdeli bir haber vermek istediğini açıklayan Ağbal, "Başbakanlıktan da onayı çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alacağız. Sınav iznini Başbakanlıktan aldık. 10 Nisan'da bütün genç mezun arkadaşlarımızı davet ediyorum; Gelir İdaresi Başkanlığının açacağı sınava müracaat edin. Vergi dairelerimizde, Gelir idaresi Başkanlığımızda çok güzel hizmetler yapın" diye konuştu

Ağbal, 2015-2016 KPSS'den yeterli puan alanların sınava müracaat edebileceğini, mayıs ayı içerisinde de sınavın yapılacağını aktararak, "Böylelikle Gelir İdaresi Başkanlığı hizmet ordusuna 2 bin genç arkadaşımızı katmış olacağız. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Vergi dairesinde görev yapmak, çok önemli bir iştir. Güler yüzlü hizmet anlayışını merkeze koyan bir noktada bu arkadaşlarımızı yetiştireceğiz. Devlete, millete hizmet edecekler. Sapanca Vergi Dairesinde çalışacak, görev yapacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."