Bakan Ağbal yeni düzenlemeyi açıkladı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi yapmakla görevli özel ihtisas daireleri kurduklarını belirterek, "Kimsenin KDV iadesini bir gün dahi bekletmeye hakkımız yok. KDV iadesi işlemlerinin hızlandırılması lazım" dedi.

Bakan Ağbal, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 28. Vergi Haftası kapsamında düzenlenen Vergi Uygulamalarında E-Dönüşüm Paneli’nin açılışında yaptığı konuşmada, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine 2016 yılında 16,7 milyon kez giriş yapıldığını söyledi.

Şu anda İnternet Vergi Dairesi uygulamasının kullanıcı sayısının 10 milyonu geçtiği bilgisini veren Ağbal, beyannamelerin yüzde 99,8’inin elektronik ortamda alındığını kaydetti.

Ağbal, kalan yüzde 0,2’lik kısmın veraset ve intikal vergisi beyannamesi olduğunu, bunların da elektronik olarak alınması için çalıştıklarını bildirdi.

2016 yılında bu sistem üzerinden alınan beyanname sayısının 90 milyonu geçtiğine işaret eden Ağbal, vergi tahsil işlemlerinin de büyük ölçüde bankacılık sistemi üzerinden elektronik ortamda yapıldığını ifade etti.

Ağbal, geçen yıl bankalar üzerinden 70 milyon tahsilat işlemi gerçekleştirildiğini, yeni başlattıkları sanal pos uygulaması üzerinden de yaklaşık 10 milyon vergi borcu ödeme işlemi yapıldığını söyledi.

"E-tebligat ile posta masraflarında 40 milyon lira tasarruf sağlandı"

Mart ayının gelir vergisi mükellefleri için vergi beyanname ayı olduğunu hatırlatan Ağbal, şöyle konuştu:

"Özellikle bu ay kira beyannamesi ayı olarak da geçer. Burada da yaklaşık 1 milyon 450 bin beyannameyi 2016 yılında Hazır Beyan Sistemi üzerinden aldık. Nedir Hazır Beyan Sistemi? Bir kira, ücret, menkul sermaye geliri elde etmiş olabilirsiniz. Vatandaşa diyoruz ki ‘Siz yorulmayın. Biz sizin bilgilerinizi sizin adınıza topladık. Beyannamenizi hazır şekilde ekranda size gösterebiliriz. Sizin yapmanız gereken şey sadece ekranda size gösterilen bilgiler doğru ise beyannamenizi onaylamaktan ibaret.’ Dolayısıyla bu sistemde artık kira geliri beyanı olan vatandaşlarımız gidip herhangi bir yardım almadan, bir uzmana başvurmadan da doldurulmuş beyannameyi onaylayabiliyor."

Ağbal, son yıllarda uygulamaya başlanan e-fatura ve e-defter uygulamasını da şu anda 60 bin mükellefin kullandığı bilgisini verdi.

Tebligat işlemlerinin elektronik ortamda güvenli şekilde yapılmasını temin edecek yasal yetkiyi alarak mükellefleri e-tebligat sistemine dahil ettiklerini belirten Ağbal, şu anda e-tebligat sistemine kayıtlı mükellef sayısının 2,6 milyona ulaştığını ifade etti.

Geçen yılın ikinci yarısında aktif olarak kullanılmaya başlayan e-tebligat sistemi üzerinden sadece altı ayda 3,7 milyon evrakı elektronik ortamda tebliğ ettiklerine belirten Ağbal, "Eskiden bu ya postaya verilir ya da memur eliyle teslim edilirdi; çoğu defa postaya verdiğiniz evraklar geri dönerdi. Halbuki e-tebligat sisteminde geri dönme diye bir şey yok. Mutlaka gitmesi gereken yere gidiyor. 2017 yılında 3,7 milyon olarak ifade ettiğim sayı çok daha yukarıya çıkacak.” diye konuştu.

Ağbal, gelecek dönemde e-tebligat sistemi üzerinden gönderilen belge adedini de çeşitlendirip artıracaklarını bildirerek, geçen sene e-tebligat uygulaması sayesinde posta masraflarında 40 milyon lira tasarruf sağlandığını, bunun ileride daha da artacağını söyledi.

"KDV iadesi işlemleri hızlanacak"

Bakan Ağbal, Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde de yaygın bir şekilde e-devlet uygulamalarını kullandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Arkadaşlara söylediğim şudur: ‘Olabildiğince KDV iade sürecinde bütün işlemleri yüzde 100 oranında elektronik ortama taşıyalım. Birebir personelle görüşmeye ihtiyaç olmaksızın süreç başından sonuna elektronik ortamda yürüsün. Alınması gereken bütün belgeler elektronik ortamda alınsın. Hatta başka kamu kurumlarından alınacak belgeler de mükelleften veya yeminli mali müşavirden istemesin.’ Bu konuda da KDVİRA sistemi üzerinden belge almaya başladık. Bunu daha da geliştireceğiz.”

KDV iadeleriyle ilgili 1,5 yıldır kapsamlı değişiklikler yaptıklarına değinen Ağbal, “Bu konuyu düzenleyen mevzuattaki belirsizlikleri ortadan kaldırıyoruz. KDV iadelerini hızlandıracak birtakım düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. KDV iadelerin yapıldığı vergi dairesi organizasyon yapısını değiştiriyoruz. KDV iadesi yapmakla görevli özel ihtisas daireleri kuruyoruz. İstanbul ve Ankara’da kurduk. Bunların sayılarını da önümüzdeki dönemde artıracağız. Önümüzdeki dönemde İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Konya, Kocaeli, Kayseri, Denizli’de bu ihtisas vergi dairelerini açacağız. Buralarda yetişmiş insan gücü, KDV konusunda uzmanlaşmış personel, tamamen teknoloji kullanan bir idari kapasite ve gerçekten mükellefin taleplerinin VIP seviyesinde karşılayan bir hizmet anlayışı olacak.” ifadelerini kullandı.

“Memnuniyetinizi onlara söyleyin, şikayetinizi bana yapın.” diyen Ağbal, “Bu KDV iadesini önemsiyorum. Kimsenin KDV iadesini bir gün dahi bekletmeye hakkımız yok. KDV iadesi işlemlerinin mutlaka hızlandırılması lazım. En son bir tebliğ düzenlemesi yaptık. Belli bir teminatın verilmesi halinde artık beklemeye gerek olmaksızın mükelleflerimiz KDV iadelerini hızlı bir şekilde alacaklar.” ifadelerini kullandı.

Ağbal, mükellefin vergiye uyumunu pekiştirecek önemli uygulamalardan birinin de stopaj yani muhtasar beyannameleri ile sigorta bildirgelerinin birleştirilmesi olduğunu söyledi.

Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi yaptıklarını, ikincil düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlatan Ağbal, “Bunun pilot uygulamasına da başlıyoruz. Bunu da elektronik ortamda alacağız. Yani bir işveren veya mükellef sigortaya ayrı Maliye’ye ayrı muhtasar beyannamesi vermeyecek. İkisini tek bir beyanname ortamında sadece Gelir İdaresi Başkanlığına verecek. Kurumlar arka uygulamalarda bu beyanname bilgilerini paylaşacak. Buradan da mükelleflerimiz önemli bir şekilde uyum maliyetlerini aşağıya çekmiş olacak.” dedi.

"Vergiye uyum maliyetlerini düşürmek istiyoruz"

Bakan Ağbal, elektronik posta uygulamasında ise mükelleflere vergi kanunlarındaki uygulamalar konusunda son dönemdeki gelişmeler ve hizmetlere ilişkin bilgiler paylaştıklarını, bu sistemde şu anda 730 bin kayıtlı abone olduğunu ifade etti.

Elektronik devlet uygulamalarının Maliye Bakanlığının genelinde ve özellikle Gelir İdaresi Başkanlığında yoğun şekilde kullanıldığına değinen Ağbal, bu uygulamaların ileriye dönük vergiye uyum çalışmalarında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Ağbal, "Bir taraftan vergiye uyum maliyetlerini düşürmek istiyoruz. Bir taraftan vergiye gönüllü uyumu desteklemek istiyoruz. Bir taraftan da e-devlet uygulamaları sayesinde vergi yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen mükellefleri de risk analiz sistemi üzerinden tespit ederek kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek istiyoruz. Bu konuda meslek mensuplarımıza da güveniyoruz. Önümüzdeki dönemde bütün bu elektronik devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinde de meslek mensuplarımızın desteklerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.