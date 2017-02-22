Bakan Albayrak: 10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarına yöneleceğini belirterek, "Bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç etmeye başlamış bir ülke olmuşuz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 15. Kuruluş Yıldönümü programında konuştu.

Türkiye'nin 15 yıllık dönüşüm yolculuğunda EPDK'nın önemli bir mesafe kaydettiğini ifade eden Albayrak, Türkiye'nin büyüme ve başarı hikayesinde enerjinin dinamo etkisi oluşturduğunu belirtti.

Albayrak, bakanlık olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini hatırlatarak, "Yılda ortalama 50 milyar dolar enerji ve maden ithalatına veren bir ülkeden, bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç etmeye başlamış bir ülke olmuşuz. Türkiye olarak enerjiyi daha kaliteli ve ucuz şekilde topluma kazandırma, ulaştırma hedefimiz var. Bunun ötesinde büyük Türkiye'nin artık bölgesel ve küresel noktada önemli bir ham madde olan enerjide, büyük resimde, söz söyleyen bir oyuncu olması gerekiyor. Bunu inşa etmemiz lazım." diye konuştu.

Yerli kaynakların üretimdeki payı artacak

Albayrak, yerli kaynakların enerji üretimindeki payını artırılacağını belirterek, "Önümüzdeki 10 yılda elektrik üretiminde yerli kaynakların payını en az üçte ikiye çıkarmamız lazım. Bu yıl bu oranı yüzde 50'nin üzerine taşımalıyız. Hep birlikte omuz omuza çalışacağız." dedi.

'Birilerini üzecek, sinirlendirecek'

Albayrak, "Türkiye yılda 50 milyar doları dışarı para verirken artık daha az vermeye başladığında bu birilerini üzecek, sinirlendirecek. Birilerini farklı yolları denemeye itecek. E görüyoruz yıllardır. Enerji de olduğu gibi tüm Türkiye’de bu böyle. Son 3-4 yıldır bunu yaşamıyor muyuz? Arkasında malum ülkelerin olduğu terör örgütleri üzerinden, işte PKK’sı, FETÖ’sü, Gezi’den beri yaşamıyor muyuz, 17-25’te yaşamıyor muyuz? Akıl akıl peşime takıl. Bu söyleme takılanları da görüyoruz yani. Heybede neler var. O patlayacak, bu patlayacak. Lafa bakıyoruz, ciddiye almıyoruz, almayacağız. Yıllardır aynı yemeği pişiriyorlar. E aynı yemeği pişirirsen aynı oyu alırsın, aynı duruşu alırsın, aynı siyaseten yok olmaya mahkûm olursun, gün gelir seni halk kazıyarak tasfiye eder. Seçmenin tasfiye eder. Parti teşkilatın tasfiye eder. Zannediyorum referandumdan sonraki süreçte Türk siyasetinde de bir dönüşüm olacaktır. Çünkü bu hezeyanlarla terör örgütlerinin söylemciliğine yeltenenler Türk siyasetinde yok olmaya yüz tutacaklardır. Lafa bakacağız, söylenene bakacağız sonra işimize bakacağız. Onun için tek hedefimiz var. Büyük Türkiye’ye bir tuğla, bir taş daha nasıl koyarız? Bu noktada Türkiye için, 80 milyon için daha fazla üretmeye, daha fazla büyümeye ve gelişmeye nasıl katkı yaparız? Yıllarca bu statükonun temsilcisi olmuş, yurt dışında terör örgütlerini beslemiş, fon vermiş, kaynak olmuş ve onların siyasi söylem ve uzantılarını repete etmiş insanların söylemine değil, halkın söylemine kulak vereceğiz ve daha çok çalışacağız." diye konuştu.