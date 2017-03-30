Bakan Albayrak: Doğalgaz seferberliği adımını atacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Türkiye'de inşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 220'den fazla ilçede 1 milyon aile, yani 5 milyondan fazla vatandaşımıza doğalgaz seferberliği adımını atacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rize Ticaret Borsası'nda organize edilen "Rize İş Adamları ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, "Durmak yok, yola devam" anlayışıyla çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, bundan sonra da durmayacaklarını ve ülkeyi geliştirme noktasında yola devam edeceklerini ifade etti.

Milletin hizmetin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, "Nereden nereye geldik. Yeter mi? Yetmez, daha yeni başladık. 2 bin 500 dolardan 11 bin dolarlara geldik ama yetmez. Ne diyoruz? Şimdi 25 bin dolarlar. Peki bu ülke, bu millet buna layık mı? Fazlasıyla.15 Temmuz'da genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bu tarihi bir duruşun temsili noktasında bunu fazlasıyla hak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, doğalgaz konusunda bugüne kadar yaşanan sürecin, Rize'de de bu anlamda beklenti oluşturduğuna işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Karadeniz yolu özelinde altyapı, karayollarıyla ilgili ilişki, dağıtım firması, bakanlık noktasında bizim BOTAŞ’ın... Tüm bu süreçler noktasında baktığımızda son bir yıldır çok yoğun bir çalışma yaptık. Dedik ki bu seneden başlayarak Rize'de de doğalgaz noktasında adım atacağız. Bu çerçevede inşallah bu yıl sonuna kadar Ardeşen'e, Çayeli'ye, Güneysu'ya ve Pazar'a doğalgazı getiriyoruz."

"İki yıllık yatırım planlaması ortaya koyduk"

Doğalgaz konforu noktasında Türkiye özelinde müthiş iki yıllık yatırım planlaması ortaya koyduklarını anlatan Albayrak, "Türkiye'de inşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 220'den fazla ilçede 1 milyon aile, yani 5 milyondan fazla vatandaşımıza doğalgaz seferberliği adımını atacağız. Bu sadece ısınma ve hane halkı amaçlı değil. Organize sanayi bölgeleri, fabrikalar... Demin bahsi geçen kömür yakan fabrikalar noktasında da inşallah adımlarımız atılacak." diye konuştu.