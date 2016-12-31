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Bakan Albayrak Kocaeli sınırında denetledi

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Bakan Albayrak Kocaeli sınırında denetledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Sakarya-Kocaeli sınırında arızalanan enerji nakil hatlarının onarımı çalışmalarını yerinde inceleyip, bilgi aldı.

Albayrak'a vali Hasan Basri Güzeloğlu, Körfez belediye başkanı İsmail Baran, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan eşlik etti.

BAKAN ALBAYRAK: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, elektrik kesintilerinin sebebine ilişkin konuştu:

Yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için yapılan çalışmaları denetleyen Bakan Berat Albayrak daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu. 

Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı. Doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var, bununla alakalı gelen ihbarlar noktasında İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma başlattık" dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

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