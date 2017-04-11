Bakan Arslan, "81 il birden büyümeli ki, ülke de büyüsün"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "14 yıl öncesiyle kıyaslarsanız ülke 3 kat büyümüş durumda. Diyoruz ki, 3 kat büyümek bize yetmez. Bizim 2023 hedeflerini bugünden yakalamamız ve sonrasını konuşuyor olmamız lazım. Onun için de daha hızlı hareket edebilen, daha hızlı karar alan ve uygulayan bir ülke haline gelmemiz lazım." dedi.

Başiskele'deki bir lastik fabrikasında işçilerle öğlen yemeğinde bir araya gelen Bakan Arslan, burada yaptığı konuşmada, Pendik tersanesinde kendisinin de işçilik dahil mühendislik yaptığını söyledi.

Fabrikada ekip ahengiyle bir aile olmanın, gıptayla izlediği ve özlem duyduğu bir durum olduğunu ifade eden Arslan, fabrika ziyareti söz konusu olduğunda "çocuklar gibi şen" olduklarını dile getirdi.

- "81 il birden büyümeli ki, ülke de büyüsün"

Arslan, üretilen ürünlerin, 81 ili büyüten yatırımların yapılmasını sağladığını belirterek, "81 il birden büyümeli ki, ülke de büyüsün, ülke de gelişsin çünkü böyle bir ülke özlemimiz vardı. Böyle bir ülkeyi oluşturmak adına ülkemizi daha müreffeh bir seviyeye ulaştırmak hatta Ulu Önder Atatürk'ün söylediği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek adına hep beraber çalışıyoruz. İşte siz de bunun bir tarafından tutuyorsunuz. Ekip anlayışıyla katkı koymanız lazım ki, bu ülke büyüsün, gelişsin." şeklinde konuştu.

İşçilerin Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi adına kutsal bir iş yaptığını ifade eden Arslan, Türkiye'nin önemli yol kat ettiğini ancak bunun kendilerine yetmediğini söyledi.

Arslan, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi gerektiğini dile getirerek, ülkenin güçlü olmasından dolayı Suriye'den insanları barındırabildiğini kaydetti.

Oğluyla Macaristan sınırını geçmeye çalışırken bir kadın kameramanın çelme takarak düşürdüğü Suriyeli Osama Abdul Mohsen'in durumunu hatırlatan Arslan, şuları söyledi:

"Allah korusun, biz o duruma düşersek bırakın bize çelme takmayı gözlerimizi oyarlar. Esas olan o duruma düşmemek. O duruma düşmemek için güçlü olmamız lazım, birlik olmamız lazım, beraberlik içerisinde olmamız lazım, dayanışma halinde olmamız lazım. Nasıl ki, sizde tezgahın başındaki de Ar-Ge'de çalışan da teknik büroda çalışan da herkes birbirinin destekleyici ve tamamlayıcısı ise bizim de birbirimizi tamamlayıp ülkeyi büyütmemiz lazım. Bu konuda ciddi adımlar attık, mesafeler aldık. 14 yıl öncesiyle kıyaslarsanız ülke 3 kat büyümüş durumda. Diyoruz ki, 3 kat büyümek bize yetmez. Bizim 2023 hedeflerini bugünden yakalamamız ve sonrasını konuşuyor olmamız lazım. Onun için de daha hızlı hareket edebilen, daha hızlı karar alan ve uygulayan bir ülke haline gelmemiz lazım."

- "Tek bir hükümet sistemi olsun"

Arslan, özel sektörde patronların istişare sonucu daha hızlı üretim için bir karar alıp, ertesi gün uyguladığını anlatarak, piyasa şartları ve imkanlar değişmeden kararların ertesi gün hayata geçtiğini söyledi.

Kamuda ise istişarenin aylar aldığını belirten Arslan, "Kabul edin ki, hızlı istişare ettiniz ve karar aldınız hemen uygulamanız lazım. Ama çift başlı bir yapı varken, herkes bir tarafa çekiyorken bırakın birkaç ayda, birkaç yıl içinde dahi o fikri uygulayamıyoruz. Hayata geçiremiyoruz ve ülkenin beklentilerini karşılayacak hızda ilerleyemiyoruz. Kabul edin ki, tezgahın başında 2 usta var. İkisinin de yetkileri eşit eğer ikisi aynı fikirdeyse, aynı amaç uğrunda sizden iş istiyorsa o tezgahtan iş çıkar ama biri başka, öteki başka bir şey söylerse o tezgahtan iş çıkma şansı yok." ifadesini kullandı.

Arslan, 'Çift başlı yönetim olmasın.' dediklerini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım gibi uyumlu oldukları için 14 yılda 3 kat büyüdüklerini kaydetti.

Bunun da yetmediğini belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Onlar uyumlu olsa bile eğer atölyenin içindeki tezgahın başındakiler başka üretim amacıyla çalışıyorsa, tezgahı başka çalıştırıyorsa günün sonunda 10 kat ürün çıkarabilecekken en fazla 3 kat çıkarırsınız. Diyoruz ki, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerinin ayrı olduğu değil, tek bir hükümet sistemi olsun. Ona da millet karar versin. Sandığa giderken desin ki, 'Yüzde 50 artı 1 ile şu kişiyi cumhurbaşkanı seçtim bu da yarından itibaren hükümet.' Yarından itibaren atölye sorumlusu bu, 5 yıl çalışacak 5 yıl sonunda hesap verecek. İyi yaparsa devam, kötü yaparsa kusura bakma."