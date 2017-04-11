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Bakan Arslan Gebze'de hem selfie, hem şut çekti

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Bakan Arslan Gebze'de hem selfie, hem şut çekti
İzmit'teki programlarının ardından Gebze'ye giden Bakan Arslan esnafla bir araya gelip, fotoğraf çekildi. Bakan Arslan ayrıca, "Evet" hedeflerinin bulunduğu kaleye şut çekti.

Referandum çalışmaları kapsamında Gebze'ye giden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kamyon sürücüleriyle bir araya geldi. Kamyoncular garajında gerçekleşen toplantıya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve davetliler katıldı.

“21 bin 300 kilometre sıcak asfalt yolumuz var”
Bakan Arslan yaptığı konuşmada, “14 yılda bu ülkede 350 kilometre tünel yaptık. 2002’ye kadar 80 yılda yapılan tünel miktarı 50 kilometredir. Bizim yaptığımız ise 350 kilometredir. Bu sene bitireceğimiz tünellerin miktarı 62 kilometredir. Ülkenin birçok yerinde benzer tüneller yapmaya devam ediyoruz. Bir Ovit tüneli yapıyoruz ki 14 kilometre metredir. Bu tünelimizin bitmesi yakın. Bir Zigana tüneli yapıyoruz 14 buçuk kilometredir. Yakın zamanda temellerini attık. Eskiden sadece Kocaeli-İstanbul başta olmak üzere 6 il birbirine bölünmüş yollarla bağlı iken şimdi 76 il birbirine bağlı. Daha önceden 8 bin 500 kilometre sıcak asfalt varken ki onların da kalitesi çok düşüktü şimdi ise 21 bin 300 kilometre sıcak asfalt yolumuz var” dedi.

“Karayolu taşıma yönetmeliğiyle ilgili düzenleme yapılıyor”
Karayolu taşıma yönetmeliğiyle ilgili düzenlemenin yapıldığından da bahseden Bakan Arslan, “Bu karayolu taşıma yönetmeliğiyle ilgili sistemi komple kolaylaştırılacaktır. Maliyetleri düşürülecek. Birçok belgeden kurtaracak düzenlemeyi yapıyoruz. Sizin, esnaflarında görüşlerini alıyoruz. Bu konuda sistemi çok kolaylaştıracak bu uygulamayı başlattık. Şimdi görüşmeleri aldık inşallah yönetmeliği buna göre düzenleyeceğiz” diye konuştu.

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EVET KALESİNE ŞUT ÇEKTİ

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, daha sonra Gebze Meydanı'na giderek burada esnaf ziyaretlerinde bulundu ve vatandaşlara karanfil dağıtıp, selfie çekildi. Kent meydanındaki referandum standını da ziyaret eden Arslan, "Evet" hedeflerinin bulunduğu kaleye şut çekti.

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