Bakan Arslan: Marmaray’ı İzmit’e getireceğiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilimizde gerçekleştirdiği programda “2018 yılında Marmaray ile Gebze’ye gelen kaliteli taşımayı İzmit’e getireceğiz” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bugün ilimize gelerek Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) Lojistik Nakliye ve Taşımacı esnafı ve temsilcileriyle buluştu. Bakan Arslan’ın yanı sıra programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan , KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KTO Başkanı Sibel Moralı, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve oda üyeleri katılım sağladı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUYOR

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Bakan Arslan’a kent sorunlarından bahsetti. Bulut, “Üyelerimizin yaşamış olduğu sorunların yanı sıra tüm illeri de etkiyen Cengiz Topel Havaalanı’nın işleme kazandırılması gerekir. İstanbul metrosunun Gebze’ye uzanması çalışması sürmekte. Bunun için Gebze-Sakarya banliyö hattının ulaşıma kazandırılması trafiği rahatlatacaktır. Körfez ve Köseköy arasındaki sanayileşme kent merkezinde çevre kirliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle çevre yolu yapılmalıdır” diye konuştu.

KOCAELİ LOJİSTİK KENT

“Kocaeli lojistik kent. Bunun için çok önemli projeler var” diyen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, ana hatları için çalışmalar yaptık. Gerek liman, gerek limanların demiryoluna bağlama planlarımız var. Bunları hayata geçirmek için bazı sıkıntılarımız var. Kocaeli’de yer ve arsa çok kıymetli. Gerek lojistik depo, kamyon ve tır garları, otopark yapma sıkıntılarımız var. Şehir içlerine daha modern otoparklar yapmak için büyükşehir belediyesi olarak adım atıyoruz. Özel sektörde bunun çok kazançlı olduğunu ifade ediyor. Gebze’de tırların mahalle arasında parklanmasının mahalle sakinlerine sıkıntı verdiğini biliyoruz. Çözüm arıyoruz. Biz odalarla da bir araya gelerek çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’YE PROJE YAPIYORUZ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şunları söyledi:

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleriyle Kocaeli’de ulaştırma adına çok güzel projeler yapıyoruz. Lojistik ve nakliye bir ülke için insanın dolaşım sistemi kadar önemli. 80 milyonun her bir ferdi bu sektörden etkileniyor. Eğer iyi organize olamazsak olumsuz etkileniriz. Ülkemiz coğrafi konum bakımından köprü durumunda. Son 14 yılda sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme alanında yaptığımız hizmetin maliyeti 320 milyar TL’dir.

350 KİLOMETRE TÜNEL EKLEDİK

14 yılda 350 kilometre tünel ekledik. Bu sene tamamlayacağız tüneller 62 kilometre. Kocaeli merkezli bölünmüş otoyolla ülkemizin batısından giren bir aracın doğusundan çıkabilmesini sağlamak istiyoruz. İstanbul ve Kocaeli’de bir sıkışma oluyor. Bu sıkışma nedeniyle 1915 Çanakkale köprüsünün temellerini attık. Kocaeli’yi Liman kenti haline getirdik. Bu pozisyondan yararlanması adına hızlı tren hattının yanına bir hat daha yapıldı. Kuzey Çevre yolu yapılıyor. Bunlar yetmiyor Akyazı’dan başlayarak yeni bir hızlı tren yapacağız. Sadece Kocaeli’de değil 81 ilde yapılıyor. Bu yüzden bu hizmetlerden rahatsız oluyorlar. Artık işleri pratik hale getirecek düzenlemeler yapıyoruz. Bütün tarafların görüşlerini alınca ortak paydada buluşacağız.

400 MİLYON YATIRIM YAPACAĞIZ

Büyükşehir Belediye’mizin imkanlarını doğru kullanmak adına çok güzel iş birliği var. Birçok kavşak yapıyoruz. Gebze’den Halkalı’ya kadar olan banliyö hatlarını 2018 yılının sonuna kadar hizmete koyacağız. Gebze’yi Ankara’ya bağlayan hızlı tren hatlarının yanı sıra Marmaray ile Gebze’ye gelen kaliteli taşımayı İzmit’e getireceğiz. Bunun bir kısmını büyükşehir ile birlikte yapacağız. Bu bağlantılar için 400 milyon yatırım yapılacak”

Çiğdem ARMAĞAN