Bakan Bak'a giden Başkan'dan müjde

İlçede devam eden projeler hakkında Spor Bakanı Aşkın Bak'a bilgilendirmede bulunan Başkan Karabacak, "Darıca genç nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Bizlerde göreve geldiğimiz günden itibaren gençlerimizi en iyi şartlarda geleceğe hazırlama anlamında projelerimize yön veriyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak karate ve atletizm branşlarında ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza attık. Sportif anlamda elde edilen bu başarıların yanı sıra Balkan Kros Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Yarışları, Türkiye Kros Şampiyonası ve Uluslararası Darıca Yarı Maratonu gibi uluslararası organizasyonları başarıyla tamamladık. Gençlere yönelik düzenlediğimiz DASYİS (Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor) ve Yaz ve Kış Spor Okulları ile de gençler arasından geleceğin yetenekli sporcularını seçiyoruz. Nenehatun Spor Kompleksi projemizi hayata geçirerek tesis anlamında da gençlerimizin imkanlarını artırmayı hedefliyoruz. Darıca'nın yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum danışmanı olarak atandığımız ve gönül köprüsü kurduğumuz Mardin'in Savur ilçesinde de projelerini hazırladığımız spor tesisleri için sizlerin desteğini istiyoruz " dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise bakanlık olarak gençlere hizmet verecek her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, " Yeni tesislerin hayata geçirilerek genç nüfusumuzun hizmetine sunulmasında bakanlık olarak yerel yönetimlere her türlü desteği vermeye hazırız. Gençlerimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." diyerek ziyaretleri için Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak" teşekkür etti. Başkan Karabacak günün anısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Gönül Birliği Kapısı'nın maketini hediye etti.