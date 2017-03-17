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Bakan Bekir Bozdağ, Avrupa’nın ‘Hayır’ propagandasının nedenini açıkladı

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Bakan Bekir Bozdağ, Avrupa’nın ‘Hayır’ propagandasının nedenini açıkladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Körfez Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda oda üyelerine hitap etti.

Avrupa ülkelerinin referandumda vatandaşları bilgilendirmek isteyen bakanları engelleme nedenini yorumlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Güçlü yasaması, yürütmesi, bağımsız yargılaması olan, terörü bitirmiş bir Türkiye istemedikleri için bu sistemin değişmesini istemiyorlar” dedi. 

Körfez Ticaret Odası’nda iş adamlarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa ülkelerinde bakanların engellenip ‘Hayır’ propagandası yapılma çalışmalarınına izin verilmesinin nedenini açıkladı. Bakan Bozdağ’a programında Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran eşlik etti. Çok sayıda iş adamının katıldığı toplantıda Avrupa ülkelerinin 16 Nisan referandumun öncesi çalışmaları engelleme çabalarının nedenini değerlendiren Bakan Bozdağ, “Güçlü değil kendilerinden borç para isteyen başbakanlarla yönetilen bir ülke istedikleri için bu sistemi istemiyorlar” dedi.

“Anadolu’dan bizim kökümüzü kazımak için çalışan yeminli güçler var”
Türkiye’nin Anadolu’daki güçlü yapısının kırılması için birçok ülkenin yıllardır mücadele içinde olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bakan Bozdağ, “Anadolu bizim 1000 yıldır vatanımız. Ama 1000 yıldır da Anadolu’dan bizim kökümüzü kazımak için çalışan yeminli güçler var, karanlık insanlar, karanlık odaklar var. Bunlar vazgeçmiş değil. Onun için bizler bu topraklarda binlerce yıl değil, Rabbim izin verirse kıyamete kadar güçlü, kuvvetli yaşamak için burada daima istikrarlı bir yönetimin olması şarttır. Buranın huzur adası olarak varlığını sürdürmesi istikrardan geçiyor. Eğer biz istikrarımızı muhafaza edemezsek Anadolu’nun huzurunu da muhafaza edemeyiz. Onun için biz öyle bir düzen kurmalıyız ki, o düzen bu ülkede siyasi istikrarı tesis etsin” diye konuştu.

“Yeni sistemle yeni Erdoğanlar, Atatürkler yetişsin”
Son 15 yılda istikrarlı dönemlere değinerek istikrara bir kez daha vurgu yapan Bakan Bozdağ, “AK Parti dönemlerinde büyük başarılara imza attık. Bunun çok nedenleri var. Ama benim değerlendirmeme göre en önemli nedenleri birincisi siyasi istikrar, ikincisi güçlü iktidar, üçüncüsü güçlü yönetim, dördüncüsü de bu üçünün doğurduğu güven ortamıdır. Şu anda uyguladığımız parlamenter sistemin doğurduğu istikrar liderlere bağlı istikrardır. Sistemin zorunlu sonucu bir istikrar doğmamaktadır. Atatürk var, siyasi istikrar var güçlü iktidar var, güçlü lider çünkü. Menderes var, siyasi istikrar ve güçlü iktidar var, Turgut Özal var siyasi istikrar ve güçlü iktidar var. Şimdi Tayyip Bey var siyasi istikrar ve güçlü iktidar var. Baktığınız zaman bu liderleri çıktığınızda ara dönemlerde ne var istikrarsızlık var, kavgalar var, kazandığımız her şeyi kaybetmeler var. Onun için diyoruz ki öyle bir sistem olmalı ki lidere bağlı değil sistemin doğası gereği istikrar ortaya çıkarması lazım. İstikrar için Türk milleti yeni Tayyip Erdoğanlar, yeni Özallar, Menderesler, Atatürkler beklemek zorunda bırakılmamalıdır. Ne zaman böyle büyük liderler gelecek onu da bilemeyiz. biz bu değişikli kendimiz için değil, Türkiye’nin bundan sonraki geleceği için istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa, güçsüz ve istikrarsız bir Türkiye için bu sistemi istemiyor”
Sistemi değiştirmek için halk oylaması yapacaklarını belirterek Avrupa ülkelerinin tutumunun nedenini yorumlayan Bakan Bozdağ, “Almanya’da veya başka bir Avrupa ülkesindeki sitemi değiştirmek için halk oylaması yapmıyoruz. Öyleyse size ne ki Türkiye’nin halk oylamasıyla bu kadar yakından ilgileniyorsunuz. Sizi ne ilgilendiriyor? Onlar bu kadar ‘Hayır’ çıksın diye emek veriyorlar. Bu çok net ortada. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. İstikrarlı bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü iktidarlarla yönetilen bir Türkiye hiç istemiyorlar. Ekonomisi ayakta olan bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü yasaması, yürütmesi, bağımsız yargılaması olan bir Türkiye istemiyorlar. Terörü bitirmiş bir Türkiye istemiyorlar. İstikrarsız, zayıf iktidarlar olsun ‘Bizim kapımıza ezik bakanlar, başbakanlar gelsin’ istiyorlar. Ekonomisi çöksün, ‘Sana dardaysan 5 milyar dolar kredi açayım’ diyen Tayyip Erdoğan değil de ‘Ekonomimiz çöktü bize kaç milyon milyar verirsin’ diyen başbakanlar istiyorlar. Onun için bu sistemin değişmesini istemiyorlar'' dedi.
Konuşmaların ardından Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve yönetimi tarafından Bakan Boğdağ’a bir plaket takdim edildi.

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