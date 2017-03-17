Bakan Bozdağ adalet sarayı için tarih verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün bazı temaslar ve “EVET” propagandası için İzmit’e geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün ilimizde yaptığı ziyaretler kapsamında ilk olarak yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştu. Ramada Otel’de gerçekleşen programa Bakan Bozdağ’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz katılım sağladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ilimize yaptığı ziyarette yeni Kocaeli Adliye binası hakkında konuştu. Bakan Bozdağ, “Proje bu yıl içinde biterse 2018 yılında Kocaeli Adliyesi’nin temellerini atacağız. Kocaeli’ye yakışır bir adliye olacak” dedi.

ADLİYENİN STARTINI VERECEĞİZ

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “En son bakan beyle 7 Ekim tarihinde buluştuk. Hem Gölcük hem de Gebze adliyelerinin açılışını yapıp kente kazandırmıştık. Kocaeli Adliye Sarayı’nın yeni yeri içinde bizi ikiletmeden ‘yeri ayarlayalım, hemen yapalım’ demişti. Kartepe'de 15. Kolordu olarak da geçen 170 dönümlük arazi bugün büyükşehir belediye meclisinden de geçti. En genç 2018’in başına, yetişirse daha evvel açılışını yapacağız. Adliyenin startını vereceğiz. Bakan Bozdağ’a teşekkür ediyorum. 5 ayda çok iş yaptık. Dar zamana birçok şey sığdırdık” diye konuştu.

CHP UZMANLARA SORSUN

Deniz Baykal’ın Cumhurbaşkanlığı sistemi için ‘Böyle bir yetkiyi Peygambere verseniz bozar’ sorusuna yanıt veren Bakan Bozdağ, “Tahlisiz bir açıklama olarak görüyorum. Siyasette islamiyet terimleri kullanırken siyasetçilerin çok dikkatli olması gerekir. Değerlerine dikkat etmesi lazım. İslam ve Müslümanların kabul ettiği Peygamberlik anlayışı ile bağdaşmaz. Keşke söylediği sözü bir ilahiyatçıya sorsa. Bunun saygısızlık olduğunu kendilerine söylerler. CHP’lilere tavsiyem din ile ilgili konuşurken uzmanlara sormaları. Hem hata yapmazlar hem saygısız fotoğrafı ile karşı karşıya kalmazlar” diye konuştu.

FEYZİOĞLU CHP GENEL BAŞKANI GİBİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun baronun imkanlarıyla hayır kampanyası başlatmasına değinen Bakan Bozdağ, “Barolar avukatların temsilleridir. Türkiye’de Barolar Birliği gibi hekimler temsil ettikleri kesimlerin haklarını hiç savunmadı. Şimdi ki başkanın derdi avukatlar değil. Şu an avukatların derdi ile ilgilenen yok. CHP’den daha çok siyasetteler. Feyzioğlu CHP’nin genel başkanı gibi geziyor. İstanbul ve İzmir Baro Başkanları hep bu havada geziyor. Kılıçdaroğlu’nun işi zor. Feyzioğlu'ya önerim ya CHP Genel Başkanı ya da Barolar Birliği Başkanlık görevini yapın. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz. Ne hikmetse hep CHP’nin tarafında, onun dışında doğru ve hakikat yok. Hekimler birliği de öyle PKK’nın borazanlığını yapıyor” açıklamasında bulundu.

DARBE GECESİNİ ANLATTI

15 Temmuz gecesini anlatan Bakan Bozdağ, şu ifadelere yer verdi:

”Allah bir daha 15 Temmuzları milletimize ve devletimize yaşatmasın. O gün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldım. Ardından eve geçtim. Saat 22.00 sıralarında uçakların çok alçak uçtuğu haberini aldım. İstanbul’da bir hareketlilik olduğu söylendi. Televizyonu açtım orada gördüm. İçişleri Bakanımız Efkan Bey’i aradım ulaşamadım. Sonra başbakanımızla görüştüm. Darbe konusunda ne yapabiliriz müzakeresinde bulunduk. Halkı meydanlara çağıralım beraber mücadele edelim dedik. Önce abdest aldım. Üstümü değiştirdim. Kızılay’a geçtim halkın yanına. Önce TRT’ye bağlanmak istedik ama işgal edilmişti"

BU GECE SON GECEMİZ

Meclise geldiğimizde Çankaya ve Dikmen kapılarının tutulduğu söylendi. Arka kapıdan meclise girdik. Genel kurula geçtik. Konuşma sürerken bomba patladı. Yakın bir yere atıldı ki baya sarsıntı oldu. Ama konuşmayı kesmedik. 5 dakika sonra ikinci bomba çok yakın bir yere düştü. O gece aklımdan geçen ‘Bu gece son gecemiz olabilir’ cümlesiydi. Bu işin sonunda ölmekte var. Ölmekten hayatım boyunca hiç korkmadım. Korkanda ölüyor, korkmayanda. O gece ölüme dair duygularım oldu. Allah’a hamdolsun başımıza gelecek hiçbir şeyden endişe duymadım. Rabbim bundan sonrada duyurmasın inşallah.

KOCAELİ’YE YAKIŞIR BİR BİNA OLACAK

Yeni adliye binası hakkında bilgi veren Bozdağ, “Ekim ayında Gebze ve Gölcük'te adliye açılışı yaptık. Sonra Kocaeli Adliyesi’nin yetmediğini söylediler. Ek adliye Kocaeli meselesini çözecek gibi görünmüyor. Siz yerini bulun biz yapacağız dedik. 170 dönümlük Milli Savunma Bakanlığına ait bir yer. İmarla ilgili mesele bugün çözüldü. Sabah geldiğimde bu konuyu tekrar konuştuk. Önümüzdeki hafta bakanlık ve belediye yetkilileri yeniden bir araya gelecek. Proje bu yıl içinde biterse 2018 yılında Kocaeli Adliyesi’nin temellerini atacağız. Kocaeli’ye yakışır bir adliye olacak. Adliyemiz kimlikli binalar. Klasik, Osmanlı ve Selçuklu mimarını yansıtan binalar. İnşallah Kocaeli’miz böyle kimlikli bir adliye binası kazandıracağız” diye konuştu.

Öte yandan Bakan Bozdağ, başka ilçelerde adliye binası yapılmayacağını söyledi.

Çiğdem ARMAĞAN