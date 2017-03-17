Bakan Bozdağ hemşehrileriyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ilimizde gerçekleştirdiği programlarını hemşehrileriyle bir araya gelerek noktaladı.

Bakan Bozdağ bugün Antikkapı Restoran’da Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile toplantı yaptı. Programa Bakan Bozdağ’ın yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Uyar ve dernek üyeleri katıldı.

BAKAN BOZDAĞ’A GÜÇLÜ ALKIŞ

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Enver Uyar, Bakan Bozdağ’a katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu. Akabinde katılımcılara 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sinevizyon görüntüsü izletildi. Ekranda Bakan Bozdağ’ın halka “Bizim burada yapacağımız, burada ölmektir” diye seslendiği görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte salonda ki katılımcılar güçlü bir alkış yaptı. Bakan Bozdağ, kürsüye çıktığında tüm protokol üyeleri ayağa kalkıp, alkış yaptı. Bozdağ ise “Allah bir daha 15 Temmuz darbesi yaşatmasın. Devletimiz kıyamete kadar yaşasın” dedi.

22 BİN KİLOMETRE YOL YAPTIK

Bozdağ “Son 15 yıl da Türkiye’nin her yerinde eş zamanlı kalkınmayı hedef aldık. Bir ilde değil, 81 ilde bölünmüş yol çalışmalarına başladık. 15 yıl boyunca 22 bin kilometre yol yaptık. Türkiye’yi yeniden birbirine bağladık” şeklinde konuştu. Konuşmasının devamında Bakan Bozdağ, Yozgat’a yaptıkları projeleri ve yapılacak olan yeni çalışmaları anlattı. Bu tür yatırımların istikrar ve güçlü hükümet sayesinde olduğunu ifade eden Bozdağ, “Çaycısının bile adını ezberleyemeden eskiden hükümet değişiyordu. Proje çizemeden yap boz tahtasına döndü. Son 15 yılda siz bize güçlü destek verdiniz. Bizi devam ettirdiniz. 16 Nisan’da oylayacağımız şey Türkiye’nin güçlü yapacak bir sistemdir” ifadelerini kullandı.

BU İŞ MİLLETİN İŞİDİR

Sözlerinin devamında Bozdağ şu açıklamalara yer verdi: “Vatan, millet, Cumhuriyet dendiğinde herkes, bütün kavgaları bir araya bırakır bir olur. 15 Temmuz’da bir olduk, şehit verdik ama vatan olduk. Bu işi Erdoğan’ı işi değil, AK Parti’nin hiç değil, bu iş millet işidir. 15 Temmuz’da nasıl bir olduysak 16 Nisan’da bir olmalıyız. Evet’ler ile Hollanda’ya, Merkel’e selam göndermeliyiz. Terör örgütlerine Osmanlı tokadı göndermeliyiz. Bizim bölgede toprak sağlam böyle kötü bitkilerin olması mümkün değil.”

Çiğdem Armağan

