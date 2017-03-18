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Bakan Bozdağ'a Baran'dan Hereke Halısı ve kristal kiraz

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Bakan Bozdağ'a Baran'dan Hereke Halısı ve kristal kiraz
Kocaeli’de bir dizi programa katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Körfez Belediyesini ziyaret etti. 

Bir dizi ziyaret ve açılış programı kapsamında Kocaeli’ne gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Körfez Belediyesini de ziyaret etti. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Bozdağ’a, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Sami Çakır, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da eşlik etti.

Belediye girişinde vatandaşlar ve belediye personeli ile kısa süreli sohbet eden Bakan Bekir Bozdağ daha sonra Başkan İsmail Baran’ın makamına geçti. Makamda gerçekleşen ziyarette Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da belediyenin ilçede yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler aktardı. Konuşmaların arından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Bakan Bozdağ’a günün anısına Osmanlı tuğrası motifli ipek Hereke Halısı ve kristal kiraz hediye etti.

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