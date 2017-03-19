Bakan Bozdağ’ın canlısı çok daha sempatikmiş

Televizyonlarda çok fazla gözüken, çok fazla konuşan, üstelik her şeyi çok iyi biliyormuş gibi konuşan bazı siyasetçilere gıcık oluyorum. Allah’ın bildiğini kuldan saklamak manasız. Televizyonda konuşurken gördüğüm zaman en çok gıcık olduğum siyasetçilerin başında da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gelirdi. Hele o esmer teninde o tuhaf bıyığı bıraktıktan sonra, Adalet Bakanı’nın televizyondaki görüntülerine daha da gıcık olmaya başlamıştım.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cuma günü ilimizdeydi. Güne, Ramada Otel’de basın toplantısı ile başlayacaktı. İl Başkanı Ceyhan perşembe gecesi aradı. “Abi mutlaka bekliyorum“ diye lafa girip, Bozdağ’ın basın toplantısına çağırdı.

İnsanları sadece televizyon görüntüsü ile değerlendirmek haksızlık. Sayın Bozdağ’ın canlı halini görmeyi ben de istiyordum. Cuma sabahı gittim. Ramada Otel girişinde kalabalık bir topluluk Sayın Bakan’ı bekliyoruz. Toplantı saati 09.30 denilmişti. Tam 09.25’de Bakan Bozdağ’ın makam aracı kapı önüne yanaştı. Ufak tefek, kara kuru, ama atom karınca gibi bir adam. Çok gösterişli, abartılı bir koruma önlemi yok. Sabah Ankara’dan çıkmış. Tam saatinde toplantı yerinde. Kapıda herkesle el sıkıştı. Yüzüne hafif bir tebessüm kondurmuş. Salona geçildi. Saat tam 09.30’da İl Başkanı Ceyhan, toplantının kahvaltı bölümünü başlattı. Yarım saatlik kahvaltı faslının ardından, ben Adalet Bakanı’nın sazı eline alıp, uzun uzun “Evet’in faydaları” konusunda konuşmasını bekliyordum.

Öyle olmadı. Yine İl Başkanı Ceyhan kahvaltının bittiğini açıkladı, “Sayın Bakan burada. İsteyen istediği soruyu sorabilir” dedi. Benim derdim, bir an önce toplantının bitmesi, kendimi dışarı atmak, bir sigara yakmak, bir an önce işimin başına dönmek. Kafamda pek çok soru vardı ama ben hiç ağzımı açmadım. Arkadaşlar çeşitli sorular sordu. Bakan yanıtlar verdi.

İlk ve net izlenimim şudur. Bekir Bozdağ akıllı adam. Bazı gazeteci arkadaşlar birkaç soru iç içe sordular. Not bile almadı. Hepsini hafızasında tutup, tek tek yanıt verdi. Bozdağ’ın canlı, etten-kemikten hali, televizyonda gördüğünüzden çok daha sempatik. Yanınızda bir dost, bir arkadaş oturuyor izlenimi alıyorsunuz. Gayet rahat, kendinden emin ve çok düzgün konuşan bir siyasetçi.

Söz İzmit’in ihtiyacı olan yeni Adalet Sarayı’na geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin 170 dönümlük arazi tahsisini tamamladığını, proje çalışmalarının başladığını anlattı. Bozdağ, “Çok kişilikli, kimlikli bir Adliye Sarayı yapacağız. Eski Selçuklu, Osmanlı Mimarisi motifleri öne çıkacak. Proje biterse, bu yıl içinde temel atabiliriz. Ama en geç 2018 yılı başında yeni Adliye Sarayı’nın inşaatına başlamış olacağız.”

Bu arada bir soru üzerine Bakan, yeni kurulan ilçelerde -Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca, Dilovası- Adliye Sarayı’nın henüz programda olmadığını da açık yüreklilikle söyledi. Oysa, özellikle Kartepe ve Başiskele için mutlaka artık birer Adalet Sarayı planlanmalı. Çünkü, giderek nüfusu artan bu ilçelerin adalet yükü de İzmit’in omuzlarında.

Bozdağ kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, Avrupa’yı, özellikle Almanya ve Hollanda’yı çok eleştirdi. Alman Adalet Bakanı’na yazdığı mektuptan söz etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı, “CHP’ye Genel Başkan olmak için çabalıyor. Bıraksın görevini, gidip CHP’de mücadele etsin” sözleriyle eleştirdi. Meslek Odaları’nın, özellikle Türk Tabipler Birliği ile Türkiye Barolar Birliği’nin kendi üyeleri için çalışmadığını, sadece siyaset yaptıklarını öne sürdü.

Adalet Bakanı, referandumda Kocaeli’deki beklentilerinin yüksek olduğunu da anlattı. Kendisini tanımlarken, “Ben bu Anayasa değişikliği ile getirilmek isteyen sistemi inanarak anlatanlardan biriyim” cümlesini kullandı. Bozdağ da, referandum sonucu ile ilgili oran vermek istemedi. Konuşmasının bir yerinde “Saadet’in merkezi hariç, tabanı evet diyor” değerlendirmesini yaptı.

Tam planlandığı gibi, saat 11.00 sıralarında basın toplantısı bitti. Bakan salonun kapısı önüne geldi. Toplantı başlangıcında olduğu gibi, bitiminde de tek tek herkesin elini sıktı, uğurladı. Sayın Bozdağ’ı bu kanlı canlı haliyle görüp tanıdıktan sonra, televizyonlara çıktığında eskisi kadar gıcık olmayacağımı düşünüyorum. İnsanlar hakkında fikir sahibi olmadan önce yüz yüze tanışmak bu nedenle gereklidir diye düşünüyorum.

Karaosmanoğlu: “%56’dayız; en az 60’a ulaşmalıyız"

Cuma günü sabahı, Ramada Otel’de AK Parti İl Teşkilatı’nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın gelişi nedeniyle düzenlediği basın toplantısındaydım.

Yaşa hürmeten, beni masanın en başına oturttular. İl Başkanı Ceyhan, Bakan Bozdağ, Büyükşehir Başkanı Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekilleri Katırcıoğlu ve Şeker masanın ucundalar. Ben, Sayın Şeker’in yanındayım.

Malum, bu referandum öncesi anketler pek havalarda uçuşmuyor. “EVET”çiler biz öndeyiz, “HAYIR”cılar biz öndeyiz diyorlar ama, kimse oran vermiyor. Anket firmaları da pek ortalıkta yok. Yanımda oturan İlyas Şeker’e, “Durum nedir. Elinizde sonuçlarla ilgili somut bir bilgi var mı?” diye sordum. İlyas Bey dudak büktü, ciddi bir anket sonucundan haberi olmadığını söyledi.

Başkan Karaosmanoğlu, bizim sohbete kulak kabartmış. Lafa girdi:

“Kocaeli’de şu sıralar yüzde 56 seviyesindeyiz. Ama ben bu rakamı yeterli görmüyorum. En az yüzde 60’a ulaşmamız lazım. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum” dedi.

16 Nisan referandumu için ortam kızışmaya başlarken, AK Partililerin ilimizdeki yetkilileri % 65’den, hatta yüzde 70’lerden söz ediyorlardı. Başkan Karaosmanoğlu dürüst adamdır. Ya doğruyu söyler, ya konuşmaz. Söze kendisi girdi, “Şimdi yüzde 56’yız” dedi. Bu rakam, son seçimlerde ilimizde AK Parti ile MHP’nin aldığı toplam oy oranının bir hayli altını gösteriyor.

“EVET”çiler açısından çok iyiye işaret değil. Zaten Başkan Karaosmanoğlu da Bakan Bozdağ’ın konuşması başlamadan önce yerinden kalktı, izin aldı, Kocaeli’de “EVET” oylarının oranını arttırmak için çalışmak üzere salondan ayrıldı.

Çanakkale Köprüsü ile gurur duymalıyız

Türkiye’deki toplumsal kutuplaşmanın etkisiyle, birimizin yaptığını, diğerimiz beğenmez olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman konuşmalarında, “Bunlar zamanında 1. Boğaz Köprüsü’ne de karşı çıkmışlardı” diyor ya, doğru söylüyor.

Ben hatırlıyorum. 1. Boğaz Köprüsü’nün yapımına karar verildiğinde karşı çıkanlar, gereksiz bulanlar, “Ne gerek var bu kadar para harcamaya” diyenler olmuştu.

Şimdi, Boğaz’daki köprü sayısı 3’e çıktı. Körfez Köprüsü (Osmangazi Köprüsü), kim ne derse desin yılların hayalini gerçekleştirmiştir ve büyük eserdir. Zamanında Sefa Sirmen yaparken, Yuvacık Barajı’na, Çevre Entegre Tesisleri’ne de karşı çıkanlar vardı. Şimdi ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz.

Dün, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, Çanakkale Boğazı üzerindeki köprünün temeli atıldı. Tabii, olay aşırı politize ediliyor. İnsanlığın ve Türkiye’nin ulaştığı medeniyet seviyesinde artık bu tür büyük eserleri yapmak kaçınılmaz hale gelmişti.

Çanakkale Köprüsü, bizim buraların trafiğini bile rahatlatacaktır. Avrupa’dan gelip, Ege’ye, Akdeniz’e gidecek araçlar, bizim üzerimizden geçiyorlardı. Bu köprü bitince, artık trafik akışı değişecek.

Körfez Köprüsü tamamladıktan bir süre sonra hususi gidip, geçmiştim. Hem de 96 TL ödemeyi göze alarak. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, üstelik ülkemin içinde bulunduğu durum nedeniyle pek çok konuda üzüldüğüm, kaygılandığım bir dönemde, Çanakkale Köprüsü’nün temelinin atılmasından gurur duyuyorum. Oralarda hiç işim olmaz. Ama hele şu köprü bir bitsin de, Trakya tarafına gidip, oradan geri dönerek, Çanakkale Köprüsü’nden gururla geçmek için de heyecanla bekliyorum.

Türkiye’ye hayırlı, uğurlu olsun. Kimse, öküzün altında buzağı aramaya kalkmasın. 3’üncü Boğaz Köprüsü de, İzmit Körfez Köprüsü de, Çanakkale Köprüsü de hepimizin, bütün ülkenin eseridir ve gurur duymamız gerekir.