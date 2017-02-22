Bakan Çelik'ten besicilere 'mera' müjdesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Ben hayvancılık yaparım diyen vatandaşa da ne kadar, kaç baş hayvan barındırıyorsa o kadar genişlikte merayı tahsis edeceğiz." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Atatürk Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu bildirdi.

Tarım ve hayvancılığın Sanayi Devrimi sonrasında biraz gerilerde kalmış bir izlenim gösterdiğine işaret eden Çelik, "Süreç içerisinde tarım ve hayvancılık olmadan hayatın devamı mümkün olmadığı için bu sektörün önemi her geçen gün artmaya başladı. Bu çerçevede şimdi dünyada izliyoruz ki gizli bir tarım mücadelesi ve gelecekte de belki gıda savaşları, su savaşlarıyla dünyanın karşı karşıya kalacağı atmosferi hep beraber izliyor ve görüyoruz. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler, özellikle Afrika ülkelerindeki bakir alanları kiralama ve gelecekte muhtemel gıda savaşlarıyla ilgili çıkacak sorunları bugünden kendi ülkeleri adına çözme konusunda büyük yarış halindeler." ifadesini kullandı.

Bakan Çelik, Türkiye'nin bu yarışın gerisinde kalmayacağına işaret ederek, bunun için ülke topraklarının potansiyelini en verimli şekilde değerlendireceklerini vurguladı.

Bakan Çelik, katılımcılarla kurdele kesip açılışını yaptığı hayvan hastanesini gezerek, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.Bakan Çelik, katılımcılarla kurdele kesip açılışını yaptığı hayvan hastanesini gezerek, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

3 bin liralık hayvana bin lira destek verilecek

Bakan Çelik, hayvancılık yapan vatandaşların bazı sıkıntılar nedeniyle başka yere giderek asgari ücretle çalışmaya başladığına dikkati çekti.

Olumsuzluklara karşın vatandaşların göç etmesini önlemek amacıyla bu tür hayvan hastaneleri yaptıklarına değinen Çelik, şu görüşlere yer verdi:

"Mera varlığımızın onda biri Erzurum'da. Yani burada hayvancılık yapmayacağız da nerede yapacağız? Onun için burası yetiştirici bölge olacak. Burada hayvan yetişecek. Yetiştirmek için düşük verimli ırklardan çıkmamız gerekiyor. Gerek daha verimli ırklara geçişle ilgili gerekse de hayvan alımlarına güçlü desteklemeler yapıyoruz. Yani üç bin liralık bir hayvan mı alıyorsunuz? Bunun bin lirasını biz bakanlık olarak destek olarak vereceğiz. Bu, 30 yetiştirici ilimize has bir düzenleme. Ayrıca düve merkezleri, koç - teke merkezleri gibi yerlerde de yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Bu bölgede 750 lira buzağı desteği veriyoruz. Yani veriyoruz da veriyoruz."

Hayvancılık yapan vatandaşlara mera verilecek

Tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara alet ve ekipman desteğin de de bulunduklarını hatırlatan Çelik, vatandaşların bu desteklerle köylerindeki meralara sahip çıkmasını istedi.

Çelik, "Hayvancılık yapan vatandaşlarımıza mera da vereceğiz. Ben hayvancılık yaparım diyen vatandaşa da ne kadar, kaç baş hayvan barındırıyorsa o kadar genişlikte merayı tahsis edeceğiz. Böylece hayvancılıktaki yem sorununa da parmak basmış bulunuyoruz. İnşallah yemi de uygun fiyata Erzurumlu üreticimize verdiğimiz zaman burada çok yaygın şekilde hayvan üretimi gerçekleştirilmesinin yanı sıra bölge ülkeler nezdinde Erzurum'u hayvansal ürünler noktasında üs yapacağız. Gelecek açısından övüneceğimiz bu hizmetlere imza atmanın mutluluğunu yaşayacağız." ifadesini kullandı.