Bakan duyurdu: Polisten sonra hakimler ve savcılar da...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adana'da yapılan 'Adalet Bakanlığı Göltepe Eğitim Tesisleri Açılışı'nda, hakimler ve savcıların artık yerli silah kullanacaklarının müjdesini verdi. Ayrıca Bakan Gül, ABD İstanbul Konsolosu Metin Gül ile ilgili de açıklamalar yaparak, "Konsolosluk görevlisi gözaltı sürecinde 3 defa avukatlarıyla görüştürülmüştür. Sorgusu esnasında avukatı hazır bulunmuştur. Ailesiyle görüşme sağlandı. Türkiye bir hukuk devletidir. Suçlu vardır, düşman yoktur" dedi.

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Adana'ya gelen Bakan Gül, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile birlikte Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptırılan, meslek edindirilen hükümlülerin işçi olarak çalıştığı, yargı mensubu ve çalışanları ile ailelerine yönelik yaklaşık 20 bin kişinin yararlanabileceği 'Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesisi'nin açılışına katıldı.

Törenin açılışında konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Bu tesis, Adana'da stres altında yoğun iş temposuyla çalışan tüm personellerimizin stresini alacak ve daha iyi çalışmaları sağlanacaktır" dedi.

"İLK DEFA TARİHİMİZDE CUNTACILAR YARGIYI TESLİM ALAMADILAR"

Daha sonra konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise yargı mensuplarının hepsine Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) için yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, "Devletimiz ve milletimiz adına bu ülkenin geleceğinde çocuklar sizlerin misyonunu seviyle hatırlayacaktır. O gece kahraman emniyet teşkilatımız, adalet bakanlığımızın, savcılarımız ve hakimlerimiz Türk Milleti'nin hukukunu korumak için kararlı bir şekilde adım atmasaydı bugün bu toplantıyı yapmıyor olacaktık. Geçmişimizdeki bütün darbe girişimlerinde darbeciler yargıyı teslim almışken ilk defa tarihimizde cuntacılar yargıyı teslim alamadılar. Hakim ve savcılarımız, Türk anayasasının hukukunu korudular" diye konuştu.

"SOĞUKKANLILIKLA KARAR VERİLDİ"

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde 15 Temmuz gecesi darbecilerin olduğunu ve hakim ile savcıların o gece üstüne düşen vazifeyi yaptıklarını kaydeden Çelik, "O gece ne yaptığını bildiğim arkadaşlarımız. İncirlik Üssü'nün bu darbe girişimi için ilimizde bazılarının harekete geçmesi karşısında ilk müdahalesiyle birlikte yargı mensupları üzerine düşen vazifeyi yaptılar. Bu benim bildiğim kadarıyla dünyada istisnai bir olaydır. Bir devletin hukuk kuvvetlerinin böylesine etkili karşılık vermesi hiç bir yerinde görülmemiştir. Bir devlet ve bir millet olağanüstü karşılık verebilirdi ama buna rağmen büyük bir soğukkanlılıkla o büyük tehlike karşısında ne yaptığını bilen bir iradeyle karşılık verildi. Bu dünya literatürüne girecek olay" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIK YAPMAYACAĞIZ"

Paris'teki Charlie Hebdo saldırısı'nda bütün dünya liderlerinin oraya gittiğini anlatan Çelik, "Biz o sene o saldırı gibi 100 saldırıyla ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Dünyadaki liderler kınamakla yetindi ve kimse tepki göstermedi. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bir devlet başkanını öldürmeye teşebbüs etmek en büyük suçtur. O hainler 1 ay boyunca Marmaris'te ormanlık alanda saklandılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuka bağlı olmayan devlet olsaydı bu ormanlık alanda onları yok edebilirlerdi. Ama bunlar ormanlık alanlarda da olsa zulüm yapmayacağız. Haksızlık yapmayacağız" açıklamasında bulundu.

"TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUZ"

Öte yandan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türk yargısının dünyada bulunan en hassas yargı olduğunu söyledi. Ayrıca Çelik, 23. ve 24. fasılların açılması gerektiğini anlatarak, "AB'nin 23'üncü fasıl olan yargı ve temel haklar ile 24'üncü fasıl olan adalet, özgürlük ve güvenliği fasılları açılsın. Ben bunu her zaman diyorum. Hukuk devleti konusunda kendi hukuk sistemimize güveniyoruz. Bu eserleri açarız, daha da fazlasını yaparız. Türk milleti adına görev yaptıklarının toplumdaki adalet duygusunu güçlendiren işlere imza atmasıdır. Türk yargısının üzerine düşeni yapacağından hiçbir şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.