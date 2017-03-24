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Bakan duyurdu: Yeni dönem başlıyor

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Bakan duyurdu: Yeni dönem başlıyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: ''İkinci el taşıt alım satımında düzenleme getiriyoruz''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Özellikle ikinci el taşıt alım satımında bir düzenleme getiriyoruz. Ne yapıyoruz burada? Bir kere her önüne gelen galericilik veya araç alım satımı yapmasın. Belge verelim, niteliklerini belirleyelim, esnaf belgelerini verelim ve bu ticareti biz düzenleyelim" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el  taşıt alım satımına yönelik düzenleme getirileceğini belirterek,  "Ne yapıyoruz  burada? Bir kere her önüne gelen galericilik veya araç alım satımı yapmasın.  Belge verelim, niteliklerini belirleyelim, esnaf belgelerini verelim ve bu  ticareti biz düzenleyelim." dedi.

Malatya Galericiler Sites'ni ziyaret eden Bakan Tüfenkci, esnafı  gezerek sorun ve taleplerini dinledi, birlikte öğle yemeği yedi.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, esnafla ilgili çok sayıda  çalışma yaptıklarını, teşvik programları hazırladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin halk oylamasına gideceğine değinen Tüfenkci, bunun ülke  için çok önemli olduğunu aktardı.

Mevcut sistemden razı olanların ve nemalananların "hayır"da  birleştiklerini belirten Tüfenkci, "Türkiye kalkınsın diyenler, işini, aşını  büyütmek isteyenler, esnafı büyültüp tüccar, tüccarı büyültüp sanayici, onu  büyültüp ihracatçı ve dünya devleri arasına aldıralım diyenler, yeni bir Türkiye  için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiyorlar." diye konuştu.

İKİNCİ EL ARAÇTA DÜZENLEME

Referandumdan sonra ikinci el araç alım satım için Türkiye'de bir  düzenleme yapacaklarını bildiren Tüfenkci, "Bu nedir, özellikle ikinci el taşıt  alım satımında bir düzenleme getiriyoruz. Ne yapıyoruz burada? Bir kere her önüne  gelen galericilik veya araç alım satımı yapmasın. Eğer yapacaksa bunu gelsin  belgesin. Belge verelim, niteliklerini belirleyelim, esnaf belgelerini verelim ve  bu ticareti biz düzenleyelim." ifadesini kullandı.

Bu sayede hem satıcıya hem alıcıya güven getireceklerini vurgulayan  Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aradaki sözleşmelerin çerçevesini belirleyelim ve o çerçeveler  neticesinde bu sözleşmeler oluşsun. En önemlisi de sattığınız araçların  niteliklerini de sizler beyan edin. Arızalı, hurda, kaza yapmış araç  satıyorsanız, bunları belirterek satın. Ama ben 'Sağlam araç satıyorum' diyorsan  da 'En azından 10 bin kilometre garanti ver' diyerek satış işlemi  gerçekleştirilecek bir sistem düzenliyoruz. İnşallah bunu kamuoyunun da  görüşlerine açtık. Sizlerin, bu işlerle iştigal edenlerin görüşlerini aldık ve  Allah nasip ederse referandumdan sonra bu yönetmeliği yayınlayıp hayata  geçiriyoruz. Biz istiyoruz ki sokak aralarında, apartman altlarında değil böyle  güzel sitelerde esnafımız gelsin ticaretini yapsın. Bu her şehirde olsun."

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