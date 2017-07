Bakan Eroğlu, 41 milyon TL’lik yatırımın temelini attı

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, Kocaeli’de 41 milyon TL’ye mal olacak olan 5 tesisin temelini attı.

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, ilimizde yapılacak olan 46.5 milyon TL’lik 13 yatırım hakkında bilgi vermek ve 41 milyon TL’ye mal olacak olan Kandıra Safalı Göleti, Karamürsel Tepeköy Göleti, Kartepe Eşme, Topağaç, Liman ve Maden dereleri ıslah çalışmaları olmak üzere 5 tesisin temel atma töreni için bugün ilimize geldi.

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Salih Akbaş, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, İl Müftüsü Yusuf Doğan, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Uzunoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz yer aldı.

KOCAELİ’DE İŞLER ÇOK

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, “Kocaeli’de ciddi yatırımlarımız var. 247 köyden 234’ü orman köyü olunca orman teşkilatının Kocaeli’de yapması gereken işlerin çok olduğunu düşünüyoruz. Devlet ormancılığından, millet ormancılığına geçiyoruz” diye konuştu. DSİ Genel Müdürü Murat Acu ise, “5 tesisimizin 3’ü bize ait. Dere ıslahı ve sulamaları yapacağız. 12 milyon 500 bin TL’ye mal olacak. İhsaniye Barajı önemli. Dün gittim gördüm. Dolu ve çok güzel ilerliyor. Önümüzdeki seneyi bulmadan tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

KOCAELİ YEŞİLİ BOL BİR İL

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Orman demek hayat demek. Akciğer demektir. Hele ki Kocaeli gibi sanayi şehrinde ormansız yaşamak mümkün değildir. Sanayi zehirlerini yok eden ağaçladır. Ormanları seveceğiz ve gözümüz gibi koruyacağız. Bir orman yangını duyunda Orman Bakanımızdan sonra en çok ciğeri yanan benim. Gece gündüz itfaiye ve orman teşkilatımız olarak bütün riskli köylerimize tanker veriyoruz. Anında müdahale için. Yangın büyüyünce söndürmek güç oluyor. Kocaeli bir sanayi şehri ama her geçen gün, turizm ve doğamız gelişiyor. Hem sanayi kenti ve yeşili bol bir iliz. Sahilimizi gezin Avrupa sahilinden daha güzel olduğunu göreceksiniz. Şu an Kocaeli’de 5 adet mavi bayrak alan sahiller var. Kocaeli’de çok uyumlu çalışma ekibimiz var. bizde o ekiple halkımıza hizmet ediyoruz.” diye konuştu.

14 YILDA 650 MİLYON TL

Orman ve Su İşleri Bakanlığı son 14 yılda Kocaeli’ye 650 milyon TL yatırım yapıldı. 1 baraj, 2 gölet inşa edildi. 25 bin 520 dekar arazi sulamaya açıldı. Yıllık 28 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı. 7 derenin ıslahı tamamlandı. 24 milyon fidan toprakla buluştu. 5 şehir ormanı, 3 bal ormanı ve 106 mesire alanı tesis edildi. Orman köylerinde yaşayan 2 bin 192 aileye 20,3 milyon TL ferdi proje kredisi ve desteği sağlandı. 16 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 1 adet deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kuruldu. Yine bakanlık tarafından 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak içme suyu tesisleri ile toplam 364 bin 393 kişi için 25, 44 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

Törende temeli atılan projeler şöyle:

DSİ tarafından inşa edilecek Kandıra Safalı Göleti, Karamürsel Tepeköy Göleti Sulaması ile Kartepe Eşme, Topağaç, Liman, Maden ve Kuru dereleri ıslahı projeleri. OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 tesis ile DKMP tarafından Eriklitepe Tabiat Parkı'nda inşa edilecek kır lokantası, seyir terası, macera parkı, 15 orman köşkü gibi projelerden oluşan ve bir demet halinde tek tesis olarak kabul edilen projeler. " Törende ayrıca 10 aileye gelir getirici tür sertifikası, 11 aileye Orköy sertifikası ve 8 köye orman yangınlarıyla mücadele maksatlı su tankeri verilecek. Bakan Eroğlu merasimde ceviz, kocayemiş, ıhlamur, defne ve fıstıkçamı fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 750 fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.

KOCAELİ ORMANLA KAPLI

Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’de sanayi şehri olarak biliniyor. Sanayice ticarette önemli bir noktayı oluşturuyor. Ancak faklı özellikleri de var yüzde 42 oranında ormanla kaplı bir şehir. Önemli bir tarım potansiyeli var. Bunun için sulu tarıma geçmekte önem var. Tarihi ve doğal güzellik açısından da önemli bir yerde. Koaceli’de 106 mesire yeri ve 5 şehir ormanı var” açıklamasında bulundu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız’ın Kocaeli’ye ayrı bir sevgisi var. Burayı çok seviyor. Kocaeli daima yüzümüzü ak etmiştir. 15 Temmuz alçak FETÖ darbesine karşı Kocaeli dimdik ayakta durdu. Milletimizin kahramanlığı, cumhurbaşkanımızın cesareti ile darbeye karşı konuldu. 30-40 yıldır dış mihraplar ülkemizi bölme planları yapmıştır. Türk değil, dünya tarihine geçen bir destan yazdınız kardeşlerim.

KOCAELİ NEREDEN NEREYE GELDİ

Buraya gelirken heybemiz dolu geldik. Buraya her gelişimde müjdeyle geliyorum. Geçen sene 26 müjde vermiştim. 20 tanesi bitti. 6 tanesi de bitmek üzere. Kocaeli’de geçmişte su yoktu. Burası çok çabuk gelişiyor. İSKİ olarak Gebze ve Darıca’nın suyunu biz temin ediyorduk. Geçmişte Yuvacık skandalı yaşandı. Bizzat mahkemelerde şahit olarak dinlendim. Geçmiş dönemde bazı yönetimler skandala imza attı. Nereden nereye. Yuvacık Barajı 2060 yılına kadar su temin edecekti. Ama barajda su bitince B plan uyguladık. 9 doğurduk Kocaeli’ye su sıkıntısı yaşatmadık. Şimdi İhsaniye Barajını hazırlıyoruz. 2071’e kadar Avcı Dere Barajı’nıda inşa edeceğiz.

SU SIKINTISI YAŞAMAYACAĞIZ

2071 yılına kadar Allah’ın izniyle su sıkıntısı yaşamayacağız. Kocaeli’nin yüzde 42’si orman. Orman teşkilatına talimat verdik. Burada her sene 21 milyon TL yatırım yapacak. Orman teşkilatı orman mahallelerinin lokomotifi olacak. Yangınlara müdahale için çalışmalarda yapılıyor. İleri bir çalışma teknolojisi kurduk. Bir yangın çıktığında bütün Türkiye’yi adeta odamdan izliyorum. Çok kısa zamanda müdahale ediyorum. Dil Deresi kangren olan bir dereydi. Çok zor bir dere bizzat gittim. Temel attım. Etrafında sanayi var. yüzde 90’ı bitti en kısa zamanda onu da bitireceğiz. Tarihi köprüyü de koruma altına aldık. Burayı doğa turizmi yapacağız. Kocaeli’dde 114 şehir ormanı, tabiat parkı ve mesire alanı var”

4 MİLYON AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTU

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Veysel Eroğlu kabinenin en önemli bakanı. Ağaca ve ormana hizmet eden bir bakanımız. Ormanın üzerinde bulunan topraklardan da ve sudan da sorumlu. Kocaeli bir sanayi şehri olarak bilinir. AK Parti iktidara gelince hayatın her dönüşümüne imza attı. Bu dönüşümlerden en önemlilerinden biri de orman ve sudur. 4 milyona yakın ağacı toprakla buluşturmak her baba yiğidin harcı değildir. Dönüşümden en fazla pay alan il Kocaeli. Kocaeli gri bir şehirdi. Kocaeli’ye geldiğimizi İzmit’in girişinde yayılan kokudan anlıyorduk. Şimdi pırıl pırıl deniz tertemiz hava var. Gri şehirden, yeşil şehre doğru yürüyen bir Kocaeli var. bu şehirde 15 yılda çocuğunuzla gezmeye gitseniz çok sınırlıydı. Ama şu an eşinizi, ailenizi, misafirlerinizi alıp gitmek için 114 tane alternatif var. Şu şehrin dönüşümünün göstergesi."

BİRİLERİ HALA DUDAK BÜKÜYOR

Birileri hala dudak büküyor. Kocaeli halkı her geçen seçimde bu hizmetleri takdir ediyor. Oylarda yükselişe geçiyor. Bu şehir bir dönem CHP’nin kalesi durumundaydı. Ama artık AK Parti’nin kalesi. Halkı küçümseyenler bunu anlamaz. Kocaeli Cumhurbaşkanıyla yürümeye devam edecek. Kocaeli gri şehirden yemyeşil şehre doğru gidiyor. Büyük bir artış var. Bu başarıyı büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin uyumuyla yakaladık. Kocaeli’de yeşilin mimarı hiç kuşkusuz Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’dur. İbrahim Beyi kızdırmak istiyorsanız gidin yeşile zarar verin. O zaman kendini tutamıyor, yakından şahidim. Ankara’da yeşil, ağaç derseniz Veysel Eroğlu, Kocaeli’de İbrahim Karaosmanoğlu.

Çiğdem ARMAĞAN