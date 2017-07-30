Bakan Eroğlu, "Bugün ideal ulaşım sistemi..."

Çayırova'da bulunan Anadolu İsuzu Fabrikası'ni ziyaret eden Bakan Veysel Eroğlu'na Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde yüzde yüz Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından geliştirilecek olan 'Elektrikli toplu taşıma aracı projesi ve akıllı mobilite sistemleri' hakkında bilgi verildi.

Toplu taşımanın ucuz ve taşıma kapasitesinin yüksek olması gerektiğini söyleyen Bakan Eroğlu, "Anadolu Isuzu’nun yaptığı bir çalışma varmış bunu görelim hakikaten bir kere toplu taşımanın ucuz olması ekonomik olması ve taşıma kapasitesinin yüksek olması yedek parçanın uygun olmasının yanında bir de havayı kirletmemesi gerekiyor. Havayı kirletmemesi çok önemli biz geçmişte ne sıkıntılar çektik hava kirliliğinden dolayı. İstanbul’da değerli dostlar ben şunu çok iyi hatırlıyorum sayın cumhurbaşkanımızın büyükşehir belediye başkanlığından önce İstanbul’da gazeteler özellikle hava kirliliğine karşı promosyon olarak maske dağıtıyorlardı. Gaz maskesi öyle bir durumdaydık. Hatta ilk ve tek ölçebilen kürsü bizim İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kürsüsüydü teknoloji ana bilim dalı çevre mühendisliği bölümü, inanın normal standartların 10 kat üstünde ölçüm yaptığımızı biliyorum" dedi.

KENTİN ULAŞIM SORUNUNA ÇARE OLACAK

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 12 yıl Türkiye Midibüs İhracat Şampiyonu olmuş bir şirket olarak, en ileri teknolojilerle üretim yapabildiklerini vurguladı. Arıkan, "Bugün ideal ulaşım sistemi; düşük işletim, yatırım ve bakım maliyeti olan, uzun ömürlü, yüksek kapasiteli, güvenli, konforlu, çevreci, sessiz ve en önemlisi akıllı olarak tanımlanıyor. İşte tam bu noktada Anadolu Isuzu olarak, belediyelere tüm bu özellikleri içeren yeni bir çözüm sunmak için kolları sıvadık. Akıllı mobilite sistemine sahip elektrikli toplu taşıma araçlarımızın, kentlerin ulaşım sorununa çare olacağına inanıyoruz." dedi