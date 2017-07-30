Bakan Eroğlu: Kocaeli destan yazacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilimizde açılışını yaptığı projeler töreni öncesinde AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın Balıkesir’de il başkanları toplantısında olduğu için ziyarette ev sahipliğini İl Başkan Vekili Mehmet Uzunoğlu üstlendi. Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz da buluşmada yer aldı.

TEŞKİLATIN GAYRETİ VAR

Bakan Eroğlu, partide yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün buraya teşekkür için geldim. Hem kasım seçimleri, hem de referandum seçimleri için teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye’de istikrar varsa, bunda Kocaeli teşkilatının gayreti vardır. 15 Temmuz darbesi Cumhurbaşkanımız ve halkımızın girişimiyle geri püskürtüldü. Eğer darbe gerçekleşseydi, Türkiye Suriye’ye çevrilirdi. 1071’den bu güne kadar canını feda etmiş şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ

Bakan Veysel Eroğlu, hedefin 2019 olduğunu, herkesi kucaklayacaklarını belirtti. Eroğlu, İstanbul’da görev yaptığı yıllara da dönerek, şunları aktardı:

“CHP’nin işi gücü skandaldır, yolsuzluktur. Eskiden burada su yoktu. Gebze ve Darıca’ya suyu biz veriyorduk. Aziz milletimiz, Kocaeli’nin güzel insanları unutma. Kocaeli’yi soyup soğana çevirenler bunlar. İzmit’i çiçek gibi yaptık. Altyapı tamamen bitti. 114 tabiat parkını hizmete sunduk. Hem büyükşehir, hem de ilçe belediyelerimizin yaptığı hizmetler ortada. Bunları vatandaşa hatırlatmalıyız. Teşkilatımız gümbür gümbür. Hem mahalli seçimlerde, hem de genel seçimlerde Kocaeli’de destan yazacaklardır. Cumhurbaşkanımızda Kocaeli’nin ayrı bir yeri var. Kocaeli deyince gerçekten çok mutlu oluyor. Ben de Kocaeli’nin bir hizmetkarıyım. Susuzluk çekmemesi için Kocaeli’yi susuz bırakmadık.”

Çiğdem ARMAĞAN