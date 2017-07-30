Bakan Eroğlu: Kocaeli teşkilatı destan yazacak

AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Teşkilatımız gümbür gümbür hem mali seçimlerde hem de genel seçimlerde Kocaeli’de destan yazacak” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilimizde açılışını yapacağı projeler töreni öncesinde AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın Balıkesir’de il başkanları toplantısında olduğu için ziyarette İl Başkan Vekili Mehmet Uzunoğlu yer aldı. Öte yandan ziyarete Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz yer aldı.

TEŞKİLATIN GAYRETİ VAR

Bakan Eroğlu şunları söyledi:

“Bugün buraya teşekkür için geldim. Hem Kasım seçimleri hem de referandum seçimleri için teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye’de istikrar varsa bunda Kocaeli teşkilatının gayreti vardır. 15 Temmuz darbesi Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın girişimiyle geri püskürtüldü. Eğer darbe gerçekleşseydi. Türkiye Suriye’ye çevrilirdi. 1071’den bu güne kadar canını feda etmiş şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanımız partimizin yeniden genel başkanı oldu. Bundan sonra teşkilatlar çok daha gayretle çalışacak. Hedef; 2019 herkesi kucaklayacağız. Teşkilat olarak 80 milyon vatandaşımızı kucaklayacağız. CHP’nin işi gücü skandaldır, yolsuzluktur. Eskiden burada su yoktu. Gebze ve Darıca’ya suyu biz DSİ veriyorduk. Aziz milletimiz Kocaeli’nin güzel insanları unutma. Kocaeli’yi soyup soğana çevirenler bunlar. İzmit’i çiçek gibi yaptık. Alt yapı tamamen bitti. 114 tabiat parkını hizmete sunduk. Hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizin yaptığı hizmetler ortada. Bunları vatandaşa hatırlatmalıyız. Teşkilatımız gümbür gümbür hem mali seçimlerde hem de genel seçimlerde Kocaeli’de destan yazacaklardır. Cumhurbaşkanımızda Kocaeli’nin ayrı bir yeri var. Kocaeli deyince gerçekten çok mutlu oluyor. Bende Kocaeli’nin bir hizmetkarıyım. Susuzluk çekmemesi için Kocaeli’yi susuz bırakmadık”

Çiğdem ARMAĞAN