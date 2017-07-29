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Bakan Eroğlu yarın 5 temel birden atacak 

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Bakan Eroğlu yarın 5 temel birden atacak 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yarın şehrimize geliyor.

Bakan Eroğlu, ilimize yapılacak toplam 46.5 milyon TL’lik 13 yatırım hakkında bilgi verecek, 41 milyon TL’ye mal olacak 5 tesisin toplu temel atma törenine katılacak. 

Bakan Eroğlu’nun katılacağı toplu temel atma töreni yarın saat 14.30’da Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak.  Törende Kandıra Safalı Göleti, Karamürsel Tepeköy Göleti, Kartepe Eşme, Topağaç, Liman ve Maden dereleri ıslah çalışması temeli atılacak.

Yarınki program

Bakan Eroğlu yarın saat 12.00'de Kocaeli Valiliği’ni, saat 13.00'te AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nı, 13.45 'te Kocaeli Büyükşehir Belediye’sini, 16.30'da Çayırova'daki Kocaeli Isuzu Fabrikasını ziyaret edecek.

 
 

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