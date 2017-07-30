Bakan Eroğlu,“Kocaeli her şeyin en iyisini hak ediyor”

İlimize bir çok projenin temelinin atmak için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, açılış öncesinde yaptığı basın açıklamasıyla Kocaeli’ye övgüler yağdırdı. Eroğlu, “Kocaeli her şeyin en iyisini hak ediyor.” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, ilimizde yapılacak olan 46.5 milyon TL’lik 13 yatırım hakkında bilgi vermek ve 41 milyon TL’ye mal olacak 5 tesisin temel atma töreni için bugün ilimize geldi. Temel atma programı öncesinde Bakan Eroğlu, Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Ardından Bakan Eroğlu valilik toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasında AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Salih Akbaş, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Uzunoğlu yer aldı.

KOCAELİ NEFES ALACAK BİR YER

Vali Aksoy yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bugün temel atma törenimiz olacak. Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için bakanlığımızın çok güzel projeleri var. Bugün bunları sizlerle paylaşma fırsatımız olacak” diye konuştu.

Bakan Veysel Eroğlu şunları söyledi:

“Sayın Valimizle birlikte Kocaeli’ye çok güzel hizmetler yapacağız inşallah. Diyarbakır’a da çok büyük hizmetler verdi. Kendisi büyük gayretler içinde bulundu. Şimdi de Kocaeli’ye güzel hizmetler verecek. Vekillerimizde çok çalışkan yürekleri hep Kocaeli için atıyor. Atık su konusunda adım atıyor. Yeşillendirmeyi çok seviyor. Türkiye’de en çok ağaç diken belediye başkanı olarak kendisine sertifika vermiştik. 7 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Burada sanki yeşil yollardan gidiyormuşuz hissiyatı var. Mesire alanları ve tabiat parklarını halk için kullanıyor. Kocaeli nefes alacak bir yer. Körfez eskiden çok kirliydi. Bırakın denize girmeyi kokusundan yanına yaklaşılmazdı. Mavi bayrak projesi için başkanımıza da teşekkür ediyorum.

41 KERE MAŞALLAH

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Kocaeli ve Türkiye için büyük hizmetler yaptı. Kocaeli’de bugün 5 tesisin temelini atacağız. 4 milyon TL’ye mal oldu. 41 kere maşallah. 2470 tarım arazisi modern sulamaya açılacak. 1 milyon 300 TL çiftçiye gelir gelecek. Kandıra Safalı Göleti 1,17 milyon metreküp su depolanacak. Kartepe'de yer alan Eşme, Toğağaç, Liman ve Maden Kuru dere ıslahı ile 1 mahalle ve 400 dekar alan taşkınlardan korunacaktır. Bugün buraya 13 müjdeyle geldik. 46, 5 milyon TL maliyetinde. Daha önce Kocaeli’ye verdiğimiz 26 müjdeden 20’sini tamamladık. Bir kısmını sene sonunda bir kısmını da önümüzdeki sene bitireceğiz. 1 milyon fidanı bu yıl toprakla buluşturacağız. Bu yıl 108 orman köyünde ki aileye kredi desteği vereceğiz. Kocaeli her şeyin en iyisini hak ediyor. Benim burayla ayrı bir bağım var. SEKA fabrikası varken orada görev yaptım. Kendimi Kocaelili bir vatandaş olarak hissediyorum. Hedef Kocaeli’ne 41 milyon fidan dikmek. ”

Çiğdem ARMAĞAN