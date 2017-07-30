Bakan Eroğlu,"Kocaeli’de büyük bir uyum var"

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, 41 milyon TL’ye mal olacak 5 tesisin temel atma töreni için Kocaeli’ye geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ve hizmetlerini takdirle karşıladığını özellikle ifade etti. Büyükşehir Belediyesine yaptığı ziyarette Bakan Veysel Eroğlu, “Büyükşehir yasası ilk olarak burada hayata geçti. Başkanımızın tecrübesi ve gayretiyle Büyükşehir Belediyesi uygulaması burada çok başarılı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ilçeleriyle birlikte adeta destan yazdı” dedi.

SUSUZ VE YOLSUZ KÖYÜMÜZ KALMADI

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr Veysel Eroğlu, Kocaeli Valiliği'nin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram karşılarken, Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün ve Radiye Sezer Katırcıoğlu’da ziyarette hazır bulundu. Başkan Karaosmanoğlu birliktelikte, Bakanımız Veysel Eroğlu hocamızdan çok şey öğrendik diyerek şunları kaydetti: “İstanbul’da ki İSKİ görevi dahil olmak üzere Bakanımızın tecrübesinden her daim istifade ettik. Büyükşehir Belediyesi’nde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önceliklerimizi belirledik. 2007 yılının sonunda kent planlarımızı meclisten geçirdik. Altyapı ve üstyapı çalışmalarını yaptık. Susuz ve yolsuz köyümüz kalmadı. Şehirde ne varsa kentte o olacak dedik ve bunu başardık. Köylerden şehre göçü şok şükür tersine çevirdik. Kocaeli’nin her noktası eşit bir şekilde kalkındırdık. Özellikle eğitime, gençliğe ve kadınımıza dönük hizmetleri çok önemsiyoruz. Bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz.”

KOCAELİ'DE BÜYÜK BİR UYUM VAR

Kocaeli ilkleri ve enleri yapan bir kenttir diyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’ ise “Cumhurbaşkanımız Kocaeli’yi örnek göstererek ülkemizde ki 30 kentte Büyükşehir Yasasını faaliyete geçirdi. Hakikatten çok kısa zamanda susuz ve yolsuz köyümüz kalmadı. Şehirde ne varsa köyde de o oldu. Başkanımızı insana dokunan hizmetler yaptığı için teşekkür ediyorum. Kadınlar ve gençler üzerindeki çalışmalar içinde tebrik ediyorum. Gençlerimiz için kamplar yaptı. Yaşamımız içerisinde bizim ayrılmaz parçamız olan hayvanlara önem veriyor onlara da hizmet ediyor. Bu çerçevede ilk defa en muhteşem beş yıldızlı otel gibi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezini hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada Kocaeli’de büyük bir uyum var, bunu da tüm Türkiye’ye örnek gösteriyoruz. Başbakan Yardımcımız, teşkilatlarımız, Valiliğimiz ve Kocaeli’de abilik yapan Başkanımızı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz İlhan Bayram’ı da yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin başarılı çalışmalarını devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.