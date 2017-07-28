  • BIST 107.882
  • Altın 143,804
  • Dolar 3,5304
  • Euro 4,1439
  • Kocaeli 25 °C

Bakan Eroğlu'ndan Kocaeli'ye yatırım müjdesi

»
Bakan Eroğlu'ndan Kocaeli'ye yatırım müjdesi
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 30 Temmuz Pazar günü Kocaeli'de toplu temel atma törenine katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu,30 Temmuz'da Sabancı Kültür Merkezi'nde, 40 milyon lira yatırım bedelli Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 3, Orman Genel Müdürlüğü(OGM) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak birer tesisin temelini atacak.

Törende temeli atılacak tesisler şöyle: 

"DSİ tarafından inşa edilecek Kandıra Safalı Göleti, Karamürsel Tepeköy Göleti Sulaması ile Kartepe Eşme, Topağaç, Liman, Maden ve Kuru dereleri ıslahı projeleri. OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 tesis ile DKMP tarafından Eriklitepe Tabiat Parkı'nda inşa edilecek kır lokantası, seyir terası, macera parkı, 15 orman köşkü gibi projelerden oluşan ve bir demet halinde tek tesis olarak kabul edilen projeler. "

Törende ayrıca 10 aileye gelir getirici tür sertifikası, 11 aileye Orköy sertifikası ve 8 köye orman yangınlarıyla mücadele maksatlı su tankeri verilecek.

Bakan Eroğlu merasimde ceviz, kocayemiş, ıhlamur, defne ve fıstıkçamı fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 750 fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.

"Son 4 yılda Kocaelilere toplam 157 milyon liralık 39 müjde"

Bakan Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle Kocaeli'de 1,17 milyon metreküp su depolanacak, bin 110 dekar tarım arazisi sulanacak, 1 mahalle ve 400 dekar alan taşkınlardan korunacak.

Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 15 Mart 2013, 21 Kasım 2014 ve 22 Ocak 2016'da Kocaeli'ye verdiği 110,5 milyon liralık 26 müjdeye ilave olarak 46,5 milyon lira yatırım bedeline sahip 13 müjde daha verecek.

Böylece son 4 yılda Kocaelilere toplam 157 milyon liralık 39 müjde vermiş olacak.
Müjdeler arasında gölet ve taşkın koruma tesisleri, mesire yerleri, gelir getirici tür ağaçlandırma ile 3 otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulumu yer alıyor.

Bu haber toplam 791 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tramvay seferleri artıyor27 Temmuz 2017 Perşembe 17:33
  • Ceyhan'dan Sözcü'ye tekzip27 Temmuz 2017 Perşembe 14:13
  • İzmit Belediye Meclisi'nde önemli kararlar alınacak27 Temmuz 2017 Perşembe 13:15
  • Şehirlerin milletvekili sayısı değişiyor! İşte Kocaeli'nin milletvekili sayısı...27 Temmuz 2017 Perşembe 10:04
  • Üzülmez: “Teleferik projesi ihale aşamasına getirildi”26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:12
  • Bakan Tüfenkci o iddialara Kocaeli'den yanıt verdi26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:47
  • Klimalar bozulunca... Bakan Tüfenkci'nin bu sözleri kahkahalar eşliğinde alkışlandı26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:08
  • Bakan Tüfenkci AK Parti’yi ziyaret etti26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:40
  • KTO’da dış ticaret hazırlığı26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:16
  • KOTO’dan 141 firmanın kaydı silindi26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:18
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti