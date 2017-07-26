Bakan Fakıbaba'dan flaş kurbanlık açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, kurbanlıklarla ilgili," Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum. Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey planlıyoruz." dedi.

Bakan Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu ve çok kaliteli tarım ürünleri yetiştirildiğini, ülkeyi bu anlamda daha ileriye taşımak için gayret göstereceklerini söyledi.

Rusya ile domates ihracatı konusunda olumlu gelişmelerin yaşanmasını beklediklerini işaret eden Fakıbaba, bu konuda yalnızca belirli ülkelere bağımlı olmamak gerektiğini, alternatif pazarlara açılmanın önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu, yalnızca Şanlıurfa'nın bile sahip olduğu imkanlar ve bu alandaki altyapısıyla Türkiye'yi besleyecek potansiyeli bulunduğuna işaret eden Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Maalesef sıkıntılarımız var. Bazı bizden de kaynaklanan şeyler var, halkımızla daha çok buluşacağız ve bu sorunları inşallah çözeceğiz. Bunlar çözüldüğü zaman daha çok ihracat yapacağımıza inanıyorum ama tabii ki elimizde sihirli bir değnek yok. Yavaş yavaş inşallah Allah'ın yardımı, halkımızın desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Rusya ile domates ihracatının gerçekleşmesi yüksek ihtimal ama benim görevim bundan sonra alternatifler hazırlamak. Bizim ürünlerimiz gerçekten dünya kalitesinde ürünler bunların değerini bilip, diğer ülkelere tanıtımını yapmamız lazım."

KURBANLIK FİYATLARI

Ahmet Eşref Fakıbaba, kurbanlık fiyatlarının normalleşmeye başladığını da dile getirdi.

"Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum. Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey planlıyoruz." diyen Fakıbaba, bu konuda da ciddi bir çalışma içerisinde olduklarına değindi.

Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben istiyorum ki hem üreten hem tüketen hem esnaf hem kasap hem bu işle uğraşan insanlar, gerçekten mutlu olsun ama bu işi bilmeyen, sadece parası olduğu için bu işe girip para kazanmak isteyenleri mutlaka elimine etmek zorundayız. Bu işi babadan, atadan meslek olarak yapan, sanayisini yapan, eti satan, tüketen insanlara saygımız var. İnanıyorum piyasa mutlaka oturacaktır."

Ahmet Eşref Fakıbaba, ayrıca mevsimlik tarım işçilerine yönelik projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu anlamda da ilgili bakanlarla söz konusu işçileri yerlerinde ziyaret edip, problemlerini çözmeye çalışacaklarını anlattı.

"HALKIN İÇİNDE OLACAĞIM"

Belediye başkanlığı döneminde olduğu gibi bakanlığı süresince de mümkün olduğunca problemleri halktan öğrenip, ona göre çözüm üretmeyi amaçladığını aktaran Fakıbaba, "Yine halkın arasında olacağız, mutlaka ahırlara gireceğim, çamur tarlalara basacağım. Tarım ve hayvancılık bakanı olup, sadece yansılarda onları seyretmek, algılamak mümkün değil. Onun için halkın problemi ancak onların arasında çözülür." şeklinde konuştu.