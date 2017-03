Bakan Fikri Işık, 'Evet’e davet etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Sevgiye davet, kararımız evet” konferansında Karamürsel halkı ile buluştu. Bakan Işık ayrıca Darıca'daki STK'larla da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında halkı bilgilendiren Bakan Fikri Işık 16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesi yeni sistemin getirilerini halka anlattı. Programa Bakan Fikri Işık'ın yanısıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Kocaeli teşkilatı yönetimi ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda söz alan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, milletin hakemliğini esas alan yeni sistemin Türkiye için çok önemli bir değişim olacağını söyledi.

16 Nisan referandumunun Türkiye'nin geleceği için önemli olduğuna değinen Bakan Işık, "Kim hangi düşüncede olursa olsun, kararı ister 'Evet' olsun, ister 'Hayır' olsun, tercihiniz başımızın üzerindedir. Hiç kimseyi 'Sen 'Hayır' verdin.' diye ötekileştirme hakkına sahip değiliz. Bizim görevimiz, değişiklik teklifi metnini anlatmak. 'Evet' verirsek sadece ülkenin mi önünü açmış olacağız? Evet ülkenin önünü açacağız ama inanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önünü açacağız. Niye biliyor musunuz? Evet çıkarsa sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu'nun bileti kesilmiş olacak. Özellikle CHP seçmeni, onlara saygımız var, şunu söyleyecekler; 'Kılıçdaroğlu, seninle 7 defa yenildik, şimdi 8. defa yeniliyoruz. Seninle bu iş olmuyor, hadi güle güle.' Kılıçdaroğlu gidince kim gelecek? Kılıçdaroğlu'nun yerine Karamürsellinin dilinden anlayan, Karamürsel Alp'i bilen, Karamürsel Alp'in değerlerine sahip, Karamürsel'in değerlerini bünyesinde taşıyan birisi gelecek ki Karamürsel'den yüzde 50 oy alsın. Bu CHP'ye iyilik olmaz mı? Bütün rejimlerde iktidar vardır ama sadece demokrasilerde muhalefet vardır. Demokrasiyi güçlü yapan da etkin ve güçlü muhalefettir. Şu CHP'nin bugünkü hali Türkiye'ye iyilik değil. Türk halkı 'Hayır'a prim vermiyor, Türk halkı geleceğine prim veriyor. Siz halka ne vaat ediyorsunuz, çocuklarımız için hangi vizyonu ortaya koyuyorsunuz, çocuklarımız nasıl bir Türkiye'de yaşayacak? Bunu ortaya koymazsanız, kuru kuruya 'Hayır' demenin hiçbir faydası olmaz. 17 Nisan sabahının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için zor bir gün olacak. CHP'nin Kılıçdaroğlu'ndan kurtulup gerçekten bu milletin değerlerine sahip bir başkana kavuşması için de biz 16 Nisan'da 'Evet' diyelim" dedi.

“Sezgin Tanrıkulu ile Muharrem İnce’yi aynı pakette buluşturabilir misiniz”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile buluştu. Bakan Işık, “Gönül arzu eder ki Cumhuriyet Halk Partisi de kendi metnini hazırlasın getirsin. Ver teklifini ikisi de tartışılsın. Ama Sezgin Tanrıkulu ile Muharrem İnce’yi aynı pakette buluşturabilir misiniz. Buluşturamazlar. Ne yapıyorlar her şeye hayır diyorlar” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Darıca’da STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Darıca Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve çok sayıda davetli katıldı.

“Hedefimiz 25 bin dolarlık milli geliri yakalamak”

Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Biz bir taraftan Darıcamız gelişsin büyüsün diye uğraşırken diğer taraftan da Türkiye laik olduğu noktaya gelsin diye büyük bir gayret gösteriyoruz. İktidara geldiğimiz günden bugüne kadar atlattığımız birçok badireye rağmen ülkemize bedel ödetmemek için çok büyük gayret gösterdik. Bugün dünyanın gıpta ile baktığı bazılarının da kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdığı bir konuma geldik. 3 bin 300 dolarlık bir milli gelirimiz vardı bugün 11 bin dolara getirdik. Hedefimiz 25 bin dolarlık milli geliri yakalamak. Pek çok alanda Türkiye sessiz bir devrim yaşadı. Ancak zaman içerisinde gördük ki özellikle Türkiye istikrarını teminat altına alacak düzenlemeleri yapmazsa bu kazanımlar kısa sürede heba olabilir. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız hain darbe girişimi Türkiye’nin sisteminin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyar” şeklinde konuştu.

Her şeye hayır demenin muhalefet olmadığını belirten Işık, “Gönül arzu eder ki Cumhuriyet Halk Partisi de kendi metnini hazırlasın getirsin. Her şeye hayır demek muhalefet mi. Bunlar yanlıştır demekle muhalefet oluyor mu. Sence ne yapmalı sorusana CHP cevap vermek zorunda değil mi. Biz bir paket getirdik, sende bir paket hazırla getir meclise. Meclise getirmeye gücün yok mu, 130 tane milletvekilin var. Getirebiliyorsun. Ver teklifini ikisi de tartışılsın. Yok, o zahmetli bir iş, onun için çok çalışmak lazım. Onun için partide bir birlik olması lazım. Herkesin ayrı kafadan konuşmasını bırakması lazım. Ama Sezgin Tanrıkulu ile Muharrem İnce’yi aynı pakette buluşturabilir misiniz. Buluşturamazlar. Ne yapıyorlar her şeye hayır diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Sandıktan evet çıkarsa, çift başlılık ortadan kalkacak”

Türkiye 16 Nisanda sandıkta evet derse nelerin değişeceğini açıklayan Işık, “Sandıktan evet çıkarsa, çift başlılık ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamı birleşecek. En önemli kazanım bu olacak. Çünkü şuanda bu sistem sürdürülemez. İstikrar sandıkta doğrudan sağlanacak” dedi.

“Sayın Kılıçdaroğlu, şuan ki mevcut sistemde gaz hiç yok hepsi fren”

CHP’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine neden karşı çıktığını açıklayan Işık, ”CHP bugüne kadar yüzde 25’e hiç ulaşamadı ki. Bu sistem iktidar için yüzde 50 istiyor. Bu sistemde iktidar olmak için yüzde 50 lazım. Sayın Kılıçdaroğlu can havliyle öyle açıklamalar yapıyor ki, ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Frensiz sistem diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, şuan ki mevcut sistemde gaz hiç yok hepsi fren. Yeni sistemde bir denge var. Hem gaz var hem fren. Meclis ve cumhurbaşkanlığı birbirinin dengesi. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu’nu 17 Nisan korkusu sardı. Halk oylamasından evet çıktığı gün Kılıçdaroğlu ortaya çıkamayacak. Biliyorsunuz 1 Kasım seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu 3 gün ortada yoktu, şimdi daha fazla ortaya çıkamayacak. Çünkü sadede hayır kampanyası yapmanın Türk halkında bir karşılığı olmadığını kendi de görmüş olacak. Alternatif sunmayan başka çözümler sunmayan bir anlayışın başarılı olmayacağını kendi de görmüş olacak” şeklinde konuştu.

“CHP’yi değişime zorlamış olacağız”

Halk oylamasında evet çıkarsa CHP’ye iyilik olacağını belirten Bakan Işık, “CHP seçmeni de diyecek ki, seninle 8 defa seçime gittik, hiçbirinde başarılı olamadık artık sana güle güle. Bu tartışılacaktır mutlaka. CHP iktidar olmak istiyorsa, Kılıçdaroğlu’nun yerine bu milletin değerlerini bilen, Anadolu’nun kendi bağrından çıkardığı bir lider veya genel başkan arayacak. Başka türlü yüzde 50 oy alamaz. Aslında biz halk oylamasında evet vermekle CHP’ye de bir iyilik yapmış olacağız. Onları değişime zorlamış olacağız. CHP’nin genel başkanı artık bu milletin geniş kitlelerinin saygı duyduğu güvendiği bir isim olmak zorunda olacak” ifadelerini kullandı.

Program karşılıklı olarak yapılan soru cevap ile sona erdi.