Bakan Gebze'den açıkladı: Birinci fazında tam 100 bin, 2025'te de 225 bin kişiye iş verecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul'daki 3. havalimanı yılda 200 milyon kişiyi uçurabilecek. Bu Türkiye'nin daha da büyüyebilmesi demek. Sadece seneye açıldığında, birinci fazında tam 100 bin, 2025'te de tam 225 bin kişiye iş verecek." dedi.

Gebze ilçesinde düzenlenen "Genç Kürsü" programında konuşan Arslan, Türkiye'den 3 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insana erişildiğine ve bu nüfusun yaşadığı ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılasının 31 trilyon dolar olduğunu söyledi.

Ulaşımın her alanında projeleri hayata geçirerek bu 31 trilyon dolarlık pazardan Türkiye'nin payına düşeni almak istediklerini belirten Arslan, Çin'den kalkan bir yükün Rusya'yı veya Hazar Denizi'nin güneyini kullanarak Avrupa'ya 45 ile 62 gün arasında ulaşabildiğini kaydetti.

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin haziran ayında devreye alındığında "orta koridoru" hayata geçirmiş olacaklarını ve bu yolu kullanan yükün 15 günde Avrupa'ya ulaşacağını vurgulayarak, "Böyle olunca 15 günlük yol tercih ediliyor. Ülkemiz tercih edilen bir taşıma koridoru haline geliyor. O 31 trilyon dolarlık ticaret pastasını dış güçler kendi aralarında paylaşıyordu. İşte Türkiye büyüyüp, Türkiye güçlenip, Türkiye dünya ticaretinden pay almaya başlayınca onların damarlarına basmış olduk." diye konuştu.

Bu ticaret pastasından pay almaya başlanmasının ardından dış güçlerin PKK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ'ı kullanarak Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını aktaran Arslan, dış güçlerin bütün bunlara rağmen Türkiye'yi durduramadıklarını ve Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü anlattı.

Bakan Arslan, 16 Nisan'daki anayasa değişikliğinden sonra Türkiye'nin pastaya daha fazla ortak olmasından endişelenen dış güçlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istediğini ve 15 Temmuz'un bu düşüncenin ürünü olduğunu belirterek, "Diyeceksiniz ki 'Onlar yapmadı, FETÖ yaptı.' Onlar her zaman maşa kullanmaya alışıklar yeter ki içimizde hain bulsunlar." ifadelerini kullandı.

"3. havalimanı seneye 100 bin kişiye iş verecek"

Gezi olaylarında 3. havalimanından, 3. köprüden, Körfez Geçiş Köprüsü'nden vazgeçilmesinin istendiğine dikkati çeken Arslan, "Niye? Bu projeler insanımızın hayatını kolaylaştırıyor, bu projeler ülkemizin ticaretini büyütüyor. O zaman ülkemizin geleceğini düşünenlerin bu projelere 'hayır' deme lüksü var mı? Yok. Niye 'hayır' dediler? İşte o dış güçler, o ticaret pastasını paylaşmaya alışan ülkeler dediler ki 'Biz Türkiye'deki maşaları kullanalım ve onlar üzerinden Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engelleyelim.' Beceremediler." şeklinde konuştu.

Arslan, İstanbul'daki yapımı devam eden 3. havalimanının en büyük havalimanı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Amerika kıtasından kalkan bir uçak Uzak Doğu'ya gitmek istiyorsa bir yerde durması, yakıt ikmali yapması lazım. Afrika'da da durabilir, Kuzey Avrupa'da da durabilir ama bu güzergahı uzatmak demek. Güzergahı uzatmamak için en doğru yer Türkiye. İstanbul'daki 3. havalimanı yılda 200 milyon kişiyi uçurabilecek. Bu Türkiye'nin daha da büyüyebilmesi demek. Sadece seneye açıldığında, birinci fazında tam 100 bin, 2025'te de tam 225 bin kişiye iş verecek. Bu istihdam boyutu. Sadece 3. havalimanının oluşturacağı hasıla Türkiye'nin toplam hasılasının yüzde 4,9'u. İşte onların karın ağrısı bu."

Türkiye'nin çok önemli bir karar arefesinde olduğunu ifade eden Arslan, hükümet etme sistemini çok daha sağlık işler hale getirmek ve yargıyla yasamayı birbirinden ayırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Bakan Arslan, konuşmasının ardından programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı.