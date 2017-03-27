Bakan Işık: “1.5 yıllık hükümetlerle ülkenin rakipleriyle yarışması mümkün mü?”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gölcük Halıdere Halıdere Fizik Tedavi Ve Rahabilitasyon Merkezi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin açılış töreninde konuşan bakan Işık, “ABD’nin 240 yıllık tarihinde şu anda 45. başkan görev yapıyor. 1.5 yıllık hükumetlerle ülkemin rakipleriyle yarışması mümkün olabilir mi?” dedi.

Açılışta referandum çalışmalarından bahseden Bakan Işık, “16 Nisan’da inşallah sizler, istikrarı sağlayacak düzenlemeleri sandıkta oylayacaksınız. Bizler diyoruz ki artık Türkiye istikrarı sandıkta sağlasın. Şu anda oluşan çift başlı yönetimi ortadan kaldırsın. Hükumeti sandıkta halk doğrudan seçsin. Bu bir daha Türkiye’de şu parti böyle yaptı, bu parti böyle yaptı tartışmalarını ortadan kaldırsın” dedi.

Kendisinin 63. Milli Savunma Bakanı olduğu nu belirterek örneklendirme yapan Bakan Işık, “Benim görev yaptığım hükumetim 65. hükumet. ABD’nin 240 yıllık tarihinde şu anda 45. başkan görev yapıyor. 1.5 yıllık hükumetlerle ülkemin rakipleriyle yarışması mümkün olabilir mi? İnşallah sizler, 16 Nisan’da en güzelini yapacaksınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Işık ve beraberindeki protokolün katılıyla Halıdere Halıdere Fizik Tedavi Ve Rahabilitasyon Merkezi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Bakan Işık açılışı yapılan merkezde bir süre inceleme yaparak alandan ayrıldı.

Halıdere'ye Fizik ve Ruh Sağlığı Merkezi