Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Işık, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gelişinin ardından kaldığı otelde ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir saat süren görüşmede, Suriye, Irak, Katar ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel konular gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın ABD Savunma Bakanı James Mattis'le yaptığı görüşmede, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye verilen silahlara ilişkin gönderilen mektubun detayları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Işık görüşmede ABD'nin Suriye'de PYD/YPG ile ilişkisinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı bir kez daha muhatabına iletti. Mattis'in terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısına verilen silahlara ilişkin Işık'a gönderdiği mektupta bahsedilen konuların detaylı olarak ele alındığı görüşmede, ABD'li Bakan, PYD/YPG ile ilişiklerinin 'tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum' olduğunu teyit etti.

Katar konusunda ise, sorunun bu ülkenin egemenlik hakları çerçevesinde konuşularak bir an önce çözülmesi gerekliliği hususunda görüş birliği oluştu.

Bakanlar, ABD ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak bölgesel konularda işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladı.

Işık, Mattis ile görüşmesinin ardından Afganistan Savunma Bakanı Vekili Tarık Şah Bahrami ile bir araya geldi.

Yarın NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Işık, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska-Jankovska, Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile de ikili görüşmeler yapacak.