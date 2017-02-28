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Bakan Işık: Askerin görevi yurdu savunmaktır, bunun dışında görevi yoktur

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Bakan Işık: Askerin görevi yurdu savunmaktır, bunun dışında görevi yoktur
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, P&G Türkiye'nin Gebze'deki fabrikasında dünya standartlarında teknoloji yatırımlarının resmi açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, hiç kimsenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine girmemesi gerektiğini belirterek, "Askerin görevi bellidir, yurdu savunmaktır.  Bunun dışında hiçbir görevi yoktur. Güçlü bir demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü TSK için diyoruz ki; herkes kendi görevini yapsın. Hiç kimse kendi görevinin dışına çıkmasın, hiç kimse de kimseyi kendi görevinin dışına çekme gayreti içinde olmasın" dedi.

TÜRKİYE'YE GÜVENEN KİMSE KAYBETMEDİ

Fikri Işık, Türkiye'ye güveninin kaybetmeyeceğini belirterek, "P&G bizim için Türk şirketi, Türkiye'de üretim yapıyor, Türkiye'de yatırım yapıyor, Türk insanına istihdam sağlıyor. Türkiye'de ürettiğini Türkiye'ye satmakla kalmıyor ihracat yapıyor. Bu tanımlara uyan her şirket bizim için Türk şirketidir. Türkiye'deki tüm yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Siz yatırım yaptıkça, üretim yaptıkça Türkiye'nin birikimine katkı verdikçe, Türkiye Cumhuriyeti sizin yanınızda olacaktır. P&G'nin Türkiye'deki 30'uncu yılı nice 30 yıllara büyüyerek, gelişerek. Bugüne kadar Türkiye'ye güvenen kimse kaybetmedi. Zorluklar olduysa da Türkiye'ye güvenen herkes kazandı. Ama Türkiye'ye güvenmeyen Türkiye'den giden herkes kaybetti. Türkiye'ye kendine güvenen kimseye zarar ettirmeyen bir ülkedir. Biz bize uzanan eli boş çevirmeyen bir milletiz" dedi.

ÖNÜMÜZE ÇIKACAK TÜM ZORLUKLARI AŞACAK BİRİKİME SAHİBİZ

Yaşadığımız coğrafya nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşandığını ifade eden Işık, "Yaşadığımız coğrafyanın avantajları var, zorlukları var. Türkiye öyle büyük bir ülke ki önümüze çıkacak tüm zorlukları aşacak birikime sahibiz. 15 Temmuz'dan sonra kimsenin karamsar olmaması gerektiğine yürekten inanıyorum. Türkiye'nin güçlü bir demokrasiye sahip olması zorunluluktur. Bizim güçlü olmamızı sağlayan güçlü demokrasimizdir. Türkiye daima ileriye yürüyecektir. Türkiye son 14 yılda yapısal güçlü bir dönüşümü gerçekleştirdi. Türkiye yabancı yatırıma şaşı bakmayan bir ülkedir. Aksine Türkiye'nin itici güçlerinden biridir. Engelleri bundan sonra da kaldırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

HERKES KENDİ GÖREVİNİ YAPSIN

Işık, 28 Şubat'ta askerin kendisine bir rol biçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetli esenliğimizin teminatıdır. Silahlı Kuvvetlerimizin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yurdumuzun savunması için görevini yapmaya devam edecektir. Türkiye için çok büyük hayalleri olan Necmettin Erbakan hocayı rahmetle anıyoruz. Askerler kendilerine bir rol seçtiler. Türkiye'nin siyasetine karıştılar. Türkiye'ye çok şey kaybettirdiler ama en çok kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri oldu" dedi.

Askerin görevinin belli olduğunu ifade eden Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Hiç kimse TSK'nın mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine asla girmemesi gerekiyor. Askerin görevi bellidir, yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur. Siyasetçinin de görevi de ülkeyi yönetmektir. İktidar yönetme görevini alacak, muhalefet de denetim ve eleştiri görevini alacak. 28 Şubat süreci hain FETÖ'cülerin TSK ve kamu kurumlarına da en fazla sızdığı dönem oldu. O dönemde oluşan boşlukta en fazla bu FETÖ'cü ihanet şebekesi örgütü yararlandı. Güçlü bir demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü TSK için diyoruz ki; herkes kendi görevini yapsın. Hiç kimse kendi görevinin dışına çıkmasın, hiç kimse de kimseyi kendi görevinin dışına çekme gayreti içinde olmasın. Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Türkiye bundan sonra da kendine güvenen kimseyi mahcup etmeyecek"

P&G Türkiye'den 30. yıla özel dev yatırım

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Konuşmaların ardından Bakan Işık'a plaket verilirken, daha sonra fabrika gezildi. Fabrika gezilirken Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut'a çocuk bezi hediye edilirken, Bakan Işık, "Arda sen mesajı aldın artık" diyerek espri yaptı.

Çiğdem ARMAĞAN

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