Bakan Işık, bayram namazını İzmit'te kıldı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bayramlar bizim açımızdan her türlü ayrışmanın, her türlü farklılığın bir kenara bırakıldığı, sadece milli ve dini duyguların çok yükseldiği, birliğin ve beraberliğin en coşkulu şekilde yaşandığı günler.

Bu bayramın da özellikle bu noktada milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Bakan Işık, bayram namazını, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile İzmit'teki Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde eda etti.

Namazın ardından camideki vatandaşlarla bayramlaşan Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün milletin ve Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ederek, bayramın insanlığın huzuruna, barışına, esenliğine vesile olmasını diledi.

Özellikle ülkenin birliği ve beraberliği için başta hudutlar olmak üzere vatanın her köşesinde nöbet tutan Mehmetçiğin, askerin, polisin, jandarmamızın bayramını da ayrıca tebrik eden Işık, "Onların gösterdiği fedakarlıklar ve kahramanlıklar sayesinde biz burada huzur içerisinde bayram idrak ediyoruz. Bundan dolayı bütün güvenlik güçlerimizin ve askerimizin bayramını özellikle tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bu topraklar vatan olsun diye ve vatan kalsın diye gözünü kırpmadan canını seve seve feda eden bütün şehitlerin ve bugün hayatta olmayan gazileri de rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getiren Işık, şehitlerimizin aileleri ve hayatta olan gazilerin de güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bakan Işık, "Bayramlar bizim açımızdan her türlü ayrışmanın, her türlü farklılığın bir kenara bırakıldığı, sadece milli ve dini duyguların çok yükseldiği, birliğin ve beraberliğin en coşkulu şekilde yaşandığı günler. Bu bayramın da özellikle bu noktada milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgenin çok önemli bir süreçten geçtiğini ve adeta bir türbülansın içerisinde olduğuna dikkati çeken Işık, şöyle konuştu:

"Bu türbülanstan sağ salim çıkmak için de herkesin özellikle uluslararası meşruiyet içerisinde uluslararası huzura ve barışa katkı sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye olarak biz bunun gayreti içerisindeyiz. Başta Suriye ve Irak olmak üzere bütün bölgenin istikrarı için büyük bir gayret ve çaba gösteriyoruz. İnşallah bu bayram bu konudaki sıkıntıların sona erdiği bir bayram olur. Bundan sonraki bayramı çok daha huzurlu ve mutlu yaşarız bölge olarak."

Işık, bir gazetecinin Türkiye'nin bölgesindeki konumuna ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'nin hem konumu hem ulaştığı güç hem de halktan aldığı güç itibariyle bölgede herhangi bir haksızlığa kendi gücü ölçüsünde karşı çıkan, özellikle her ülkenin meşru çizgide kalmasını sağlayan, bölgenin bu noktada istikrarına katkı sağlayan bir anlayışı ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki tavrı aslında sadece bölgemizde değil bütün dünyada takdir görüyor. Haksızlıklara karşı net bir duruş sergilemesi, 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bütün güçlünün haklı olduğu bir dünya yerine gücün halktan kaynaklandığı bir dünya düzenini sürekli dile getirmesi ve bunu da uygulamada bizzat ortaya koymaya çalışması aslında çok daha barışçıl bir dünya için Türkiye'nin gayretinin bir göstergesi." şeklinde konuştu.