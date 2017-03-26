Bakan Işık: 'Bu topraklar hiçbir diktatöre prim vermedi'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık kimsenin diktatörlükle korkutulmamasını isteyerek, "Bu topraklar hiçbir diktatöre prim vermedi. Bundan sonra da vermeyecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin birinci kuruluş yılı kutlamasına ve Kocaeli Abhaz Derneği tarafından düzenlenen Abhaz Halkı Buluşması programına katıldı. Kocaeli Abhaz Dernek Başkanı Hasan Konca ev sahipliğinde Ramada Otel’de gerçekleşen programa Bakan Işık’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Türkiye Abhazya Ticaret Ateşesi Ruhi Karaalp, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve dernek üyeleri katılım sağladı.

Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca, katılımcılara Abhaz ve Abhaz kültürü hakkında bilgi verdi. Konca, “Kocaeli’de 40 bin Abhaz yaşamaktadır. Abazlar örf, adet ve geleneklerine bağlıdır. 2004 tarihinde yapılan toplantı sonrasında köy düğünlerinde alkol almak ve silah atmak yasaklanmıştır. Hala da karar devam etmektedir. Akraba evliliği asla yoktur. Derneğimiz 2015 yılında kurulmuştur. Derneğimizde folklor ve dil kursu verilmektedir” şeklinde konuştu.

ABHAZLAR 15 TEMMUZ’DA MEYDANLARDAYDI

Türkiye Abhazya Ticaret Ateşesi Ruhi Karaalp ise, “Abhaz halkı vatanın ve milletini sever. Bu halk 15 Temmuz sürecinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla meydanlar da yer almıştır. Bu halk vatanın ve bayrağın ne olduğunu çok iyi bilir” diye konuştu.

Mili Savunma Bakanı Fikri Işık şunları söyledi:

“Bizim ülkemizde cemiyetçilik zor iştir. Sivil toplum ne kadar güçlenirse demokraside o kadar kökleşir. Bu fedakarlık için dernek başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Abhaz kökenli Kocaeliler vatanın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu en iyi bilenlersiniz. Bütün topluma da bu duyguyu yaşatıyorsunuz.

AYNI RUHU TAŞIYORLAR

Öyle bir coğrafyadayız ki ayakta kalmak için güçlü olmak zorundayız. Ülkemiz ne zaman gücünü kaybetse maalesef üzerimizde oyun oynamak isteyenler hemen sahnede beliriyor. Tehdit çok zaman dışarıdan gelmiyor. İçerdeki ihanetlerde çok büyük yıkımlara sebep oluyor. Bu yıkımların üzerinden gelen millet bilinciyle bu yıkımların üstesinden geliyoruz. Çanakkale Savaşı’nda ki genlerle ile En son 15 Temmuz’da hiçbir hesap yapmadan ülkesinin birliğini korumak için ölüme giden gençler aynı ruhu taşıyordu. Onlara layık olmak için Türkiye’yi layık olduğu şanlı pozisyona tekrar döndürmektir. Şehitlerimizin üzerimizde ki en büyük hakkı budur.

ASLA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YOK

16 Nisan’da halk oylaması yapacağız. Bu güne kadar demokrasiye geçtiğimiz günlerden sonraki en önemli oylama olacak. Anayasa da en köklü değişikliği ilk defa yapacağız. Bu bir hükümet sistemi değişiklidir, asla rejim değişikliği değildir. Türkiye 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal önderliğinde TBMM’de anayasanın ilk 4 maddesi ile belirlemiştir. Bunu kimsenin tartışmaya hakkı yoktur. Bu belirlendiği için rekabeti başka mindere çekme gayretindeler. Aklı başında hiç kimsenin Cumhuriyet’ten geri dönüşü aklına gelemez.

TÜRK HALKINI KORKUTAMAZSINIZ

Önerdiğimiz sistemin yanlışlığını savunanların, çift başlılığı ortadan kaldıracak alternatif bir öneri sunsun. AK Parti ve MHP bir öneri sundu eleştirebilirsiniz ama ortada somut bir teklif var. Korkular üzerinden bir politika üretiyorlar. Türk halkını korkutamazsınız. Diktatörlük gelecek, bir kişiye bırakıl mı diyorlar. Her sistemde son sözü bir kişi söyler. Son sözü bir kişi söyler o da TBMM’dir. O karar milletvekillerine aittir. Hatta zaman zaman nitelikli çoğunluğa aittir. Kimseyi diktatörlükle korkutmasınlar. Bu topraklar hiçbir diktatöre prim vermedi. Vermez de. Türkiye kesinlikle diktatörlüğe gidemez. Bu sistemde hakem millet”

TÜRKİYE ÇİFT BAŞLILIKTAN KURTULACAK

Türkiye evet derse, çift başlılıktan kurutulacak. Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlık makamı birleşecek. İki şoförlü yönetim sistemi ortadan kalkacak. Halk hükümeti sandıkta belirlediği için Türkiye’nin istikrarsızlık problemi olmayacak. Türkiye bu sisteme 1960’da geçseydi. Tablo ne olurdur? Bunu Türkiye Güney Kore karşılaştırması ile açıklayabiliriz. 1960 yılında Güney Kore’de ihtilal oldu. Açlıktan insanlar ağaç kovuklarını yiyordu. Türkiye 1960‘dan 1965 yılına kadar çalkantılı dönemler yaşadı. 5 yıl kaybetti. 12 Eylül’de darbesinde 7 sene kaybetti. Bunları hep birlikte yaşadık. Türkiye hak ettiği büyüme hızına ulaşamadı”

Çiğdem ARMAĞAN

Programın ardından Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Bakan Işık'a kalpak ve bir çerçeve içerisinde kılıç hediye etti. Bakan Işık kalpağı başına takarak fotoğraf çekildi.