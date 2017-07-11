  • BIST 102.716
  • Altın 141,293
  • Dolar 3,6249
  • Euro 4,1329
  • Kocaeli 28 °C

Bakan Işık Fevziye Camii'nde cenaze namazına katıldı

»
Bakan Işık Fevziye Camii'nde cenaze namazına katıldı
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık İzmit Fevziye Camii'nde kıldığı öğle namazının ardından Kerem Yılmazer ve Ali Genç'in cenaze namazlarına katıldı. 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 15 Temmuz darba girişiminin yıl dönümü nedeniyle saat 11.00 sularında ziyaret ettiği İzmit Namazgah Şehitliği ve Bağçeşme Polis Şehitliği'nin ardından öğle namazı için Fevziye Camii'ne gitti. Burada 15 Temmuz Şehitleri ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için Kuran okutuldu. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Bakan Işık öğle namazının ardından Kerem Yılmazer ve Ali Genç'in cenaze namazlarına katılarak cemaatle saf tuttu.

Cenaze namazlarından sonra vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Işık, daha sonra diğer programlarına devam etti.

Bu haber toplam 1089 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Işık:"Tarihimizin en büyük ihanetiydi"11 Temmuz 2017 Salı 13:09
  • Kocaeli'de ulaşım zammı belli oldu11 Temmuz 2017 Salı 12:03
  • Vali ile Başkan Kocaeli’yi demokrasi nöbetine davet etti11 Temmuz 2017 Salı 11:38
  • Kandıra’ya dev yatırım11 Temmuz 2017 Salı 11:04
  • Kocaeli'de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz11 Temmuz 2017 Salı 10:18
  • Down Cafe'yi Erdoğan açacak11 Temmuz 2017 Salı 10:14
  • Ayhan Zeytinoğlu yeniden İKV Başkanı seçildi11 Temmuz 2017 Salı 10:08
  • KSO Meclisi toplanıyor11 Temmuz 2017 Salı 09:21
  • İl başkanları, Büyükakın'ı ziyaret edecek10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:22
  • 15 Temmuz etkinlikleri yarından itibaren başlıyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:02
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti