Bakan Işık Genç STK'larla buluşacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 2 Nisan Pazar günü ilimizde çeşitli ziyaretlerde bulunup genç STK temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bilgilendirecek.

Bakan Işık saat 11.00'de Dilovası Kürtünlüler Derneği'ni ziyaret edecek, ardından da saat 13.00'te Belediye Kültür Merkezi'ndeki Dilovası STK'ları ile toplantı yapacak. Bakan Işık, saat 14.30'da da Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü Temel Atma töreni katılıp, saat 17.00'de KOTO'da Genç STK'lar ile buluşacak.

Bakan Işık Cumhurbaşkanlık Hükümeti Sistemi'nde gençlerin 18 yaşında seçilmesi hakkında bilgilendirme yapacak.

Çiğdem ARMAĞAN