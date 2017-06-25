Bakan Işık, güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde askeri erkan ve emniyet teşkilatının bayramını kutladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, geleneksel hale getirdiği askeri erkan ve emniyet teşkilatıyla bayramlaşma programını Bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Kent Bayramlaşması’na katılan Bakan Işık, ardından 42 Evler’de bulunan İl Jandarma Komutanlığı’na giderek askeri erkanın bayramını kutladı.

Akabinde emniyet teşkilatı ile de bayramlaşan Fikri Işık, İzmit’te bulunan Polis evini ziyaret etti. Ziyarette Vali Hasan Basri Güzeloğlu, OHAL Valisi Dursun Balabal, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, EDOK Muharebe Hizmet Destek ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, yeni Genel Sekreter İlhan Baylam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan katılım sağladı.

Çiğdem ARMAĞAN