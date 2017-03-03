Bakan Işık: Hainin kaybına üzülen bizden değildir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Hani Türk ordusu zayıflamıştı? Türkiye ordusu çok kıymetli subaylarını kaybetmiş. Hainin kaybından üzülen bizden değildir. Bu millet güçlü bir millettir. Bu hainlerin içimizden defolup gitmesi bizi nasıl zaafa uğratır? Aksine daha güçlüyüz" dedi.

Salih Tozan Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Işık, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının bugüne kadar hiçbir diktatöre prim vermediğini söyledi.

Türkiye'nin zaman zaman darbelere maruz kaldığını, bu halkın ilk sandık önüne geldiğinde o darbecilerin biletini kestiğini, onları tarihin çöplüğüne yolcu ettiğini dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Bu ülkede diktatörler hiçbir zaman sandıktan çıkamadı. Türk halkı otoriter yönetimlere kesinlikle prim vermez. Halkına güvenmezsen o zaman bu korkuları pompalarsın. Biz Türk milletine ve halkımıza güveniyoruz. Halkımızın hiçbir diktatöryal eğilimi kabul etmeyeceğine yürekten inanıyoruz. Bunu defalarca ispat etmiş bir halkımız var. Bu konuda niye endişe duyuyoruz? Hiç kimsenin bu konuda en küçük tereddüt yaşamasına gerek yok. Halkın bugüne kadar ortaya koyduğu tavır bu yönde. Sağdan da soldan da bu işe heveslenenleri sandığa gömdü. Yarın herhangi birisi böyle bir hevese kapılırsa hiç kuşkunuz olmasın yine sandığa gömer. Bu noktada yapılan spekülasyonların yersiz olduğunu düşünüyorum."

"Fırat Kalkanı'nda 2 bin 200 kilometre alanı DEAŞ'tan temizledik"

Işık, 23 Temmuz 2015'te Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesiyle başlayan operasyonlarda bugüne kadar 9 bin 600'ün üzerinde PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer tarafta sınırımızın hemen dibinde bize füze gönderen, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Gaziantep'te eylem yapan DEAŞ'ı sınırlarımızdan çıkarmak ve orada bir başka terör örgütünün egemenlik alanı oluşturmasını engellemek için başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 200 kilometre alanı DEAŞ'tan temizledik. Şu anda hamdolsun Kilis de Gaziantep de tehdit altında değil. Bazıları 'Buna ne gerek var?' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen tehdit nereden gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidin başını bulunduğu yerde ezme hakkına sahiptir. Şu anda da yaptığımız budur. Uluslararası hukuk bize bu meşruiyeti sağlıyor ve biz de bunu kullanmaktan imtina etmiyoruz."

"PYD'nin kesinlikle Münbiç'teki varlığına tahammül edemeyiz"

Şimdi sırada Münbiç'in olduğunu belirten Işık, "PYD'nin kesinlikle Münbiç'teki varlığına tahammül edemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri bu noktada verdiği sözü tutmalıdır. PYD'nin bir koridor oluşturup bir alan kendisine egemenlik alanı oluşturmasına Türkiye asla ve asla izin veremez ve vermeyecek. Hiç lafı eğip bükmenin gereği yok bölgenin geleceğinde Türkiye'nin milli birliğine ve beraberliğine ulusal çıkarlarına yönelik her tehdide Türkiye'nin cevap verme hakkı da gücü de var. İşte bugün bu güç gösterildi." ifadelerini kullandı.

"Hainin kaybından üzülen bizden değildir"

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden 39 gün sonra 24 Ağustos 2016'da başladığını hatırlatan Işık, şunları kaydetti:

"Hani Türk ordusu zayıflamıştı? Türkiye ordusu çok kıymetli subaylarını kaybetmiş. Hainin kaybından üzülen bizden değildir. Bu millet güçlü bir millettir. Bu hainlerin içimizden defolup gitmesi bizi nasıl zaafa uğratır? Aksine daha güçlüyüz. Niye? İçimizdeki bilgileri dışarıya sızdıran hainler artık aramızda yok. Artık komutanından değil de abisinden emir alan zavallılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensubu değil. Adam general, amiral olmuş bu devlet 30-40 sene ona yatırım yapmış. Abi dediği kişi ona emir veriyor, o emir komutanın emrinden daha kıymetli. Bunların gitmesine Türk Silahlı Kuvvetlerinden tasfiye edilmesine kim üzülür? Bazıları çok üzülüyor. Niye? Onlar varken çok kolay haber alıyorlardı. Onlar varken başka bir şeye gerek kalmıyordu. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı'nda başarı üzerine başarı elde ediyor mu? DEAŞ'ın en önem verdiği birkaç şehirden Dabık'ta kolaylıkla DEAŞ'lıları temizledi mi? El-Bab'ı kolaylıkla temizledi mi? Temizledi. Aynı Türk Silahlı Kuvvetleri aynı anda yurt içinde PKK'ya 35 senenin an ağır darbelerini üst üste vurdu mu? Vurdu. Nasıl güç kaybı bu? Birileri Türk ordusunu güçsüz göstermekle siyasi emellerine ulaşma hesabı güdüyor ama bu milletin her ferdi kadınıyla, erkeğiyle gerektiğinde askerdir."

"Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden polemik yapmaya çalışılıyor"

"Hainlere ne kadar düşmansak, Türk Silahlı Kuvvetleri de o kadar bizimdir." diyen Işık, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili bir ulusal gazetede çıkan habere ilişkin de şunları aktardı:

"Birileri Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasetin içine çekmeye çalışıyor. Birileri ısrarla Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden polemik yapmaya çalışıyor. Başka bir ülkemiz de yok, başka bir ordumuz da yok. Onun için bu çabalar beyhude çabalardır. Hiç kimsenin Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden siyaset yapmasına izin veremeyiz. Bunu mahkum edecek Türk milletinin ta kendisidir. Bu açıdan bu beyhude çabaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bırakalım Türk Silahlı Kuvvetleri yurdun savunması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en üstün gayretini göstersin. Askerimizin görevi yurdu savunmaktır. Bu noktada son günlerde oluşturulmaya çalışılan havanın kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, bir algı operasyonu olduğunu söylemek zorundayım."

Toplantıya, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur ve Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.