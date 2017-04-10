Bakan Işık: Halk, Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

Evet Platformu tarafından düzenlenen İzmit Kadın Buluşmaları bu sabah Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla Antikkapı’da kahvaltılı olarak gerçekleşti.

Evet Platformu’nun programına kanaat önderleri ve girişimci; emlak, bakkal, büfe, butik, bijuteri, inşaat ve iş güvenliği ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin sahibi 600’ün üstünde kadın katıldı.Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Kocaeli Milletvekili KEFEK Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yöneticiler, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş da programda hazır bulundu.

TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMALIDIR

Bu şehrin bir kadını olarak kadının neyi isterse başarabileceğini kendisinden bildiğini söyleyen Katırcıoğlu, “Biz ülkemize katkı sunuyoruz. 16 Nisan’da kadınlar geleceği için bir karar verecek. Gelecek nesillere, çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Türkiye ile gönül coğrafyasındaki yaşayanlar için Türkiye güçlü olmalıdır” dedi.

Toplantıyı düzenleyen, emek verenlere teşekkür eden Milli Savunma Bakanı Işık, “Türkiye’de sandığa gitmeye gerek var mıydı, şimdi sırası mıydı, Hükümet Sistemi değişikliğine neden ihtiyaç duyuldu sorularını yöneltip cevaplarını verdi.

Parlamenter ve Başkanlık sistemlerini karşılaştıran Bakan Işık, “1982 Anayasası parlamenter sistemde olmayan yetkilileri Cumhurbaşkanına verdiği için çatışmalar oldu. Cumhurbaşkanlığı-Başbakan kavgaları ülkeyi krize götürdü; bedelini halk ödedi. Kılıçdaroğlu’na basın aracılığı ile soruyorum; Bazen yanlışlıkla da olsa doğruları söylüyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan başka partilerden oldu, anlaşamadılar ne olacak. Kimin dediği olacak? Yarın Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Başbakan anlaşmazlığı çıkarsa bedelini kim öder?” dedi.

CHP liderini eleştiren Bakan Işık, “CHP’nin kalesi olan Kocaeli’de Kılıçdaroğlu, açık hava mitingi yapamıyor. Kılıçdaroğlu seçime tek başına girse bile yüzde 50 oy alamaz. Kılıçdaroğlu’na halk güvenmiyor.” dedi. Bakan Işık, konuşmasının ardından toplantıya katılan kadınların referandumla ilgili sorularına cevap verdi.





‘Kılaçdaroğlu tek başına seçime girse yine yüzde 50 oy alamaz’

Bugün bir gazetede manşet gördüğünü belirten Bakan Fikri Işık, “Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Bu kadar yetkiyi ben bile istemem’ demiş. Sayın Kılıçadroğlu sen 7 seçimdir yüzde 25’i bulamadın. Niye bulamadın. Şu anayasa değişikliğini yazarken bir geçici madde yazsaydık ve deseydik ki; ‘Bu anayasa değişikliğinin kabulü halinde yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu katılabilir, bunun dışında kimsenin adaylığı kabul edilmez.’ Tek aday olarak Kılaçdaroğlu girse yüzde 50’ye ulaşabilir miydi? Halk güvenmediğine yüzde 50 oy verir mi? Tek başına girsen yine yüzde 50 oy alamazsın. Halk sadece doğruluğuna, çalışkanlığa güvendiği insanlara yüzde 50 oy verir. Sana güvenmiyor ki. Bu sistem halkın güvenliğini almayan kimseyi iktidar yapmıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ne zaman istikrarı yakaladıysa, yüzde 5 büyüdüğünü ifade eden Fikri Işık, “Ne zaman koalisyon kuruyduysa o büyümeyi harcadı. Avrupa’da bazı politikacılar yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Bazıları Türkiye düşmanlığını hiç saklamıyorlar. Bütün dertleri Türkiye. Niye acaba. 15 sene önce Türkiye bu konuda Avrupa’nın gündemine girmezken, şimdi en önemli gündem maddelerinde biri Türkiye oldu. Türkiye’nin nüfusu 80 milyon. 2050 yılında Türkiye’nin nüfusu 97-98 milyon olacak, Almanya’nın nüfusu 70 milyona düşecek. Eğer Türkiye istikrarını kalıcı olarak sağlarsa, her sene en az yüzde 5 büyürse, Almanya’yı da, Fransa’yı da, İtalya’yı da geçiyor. Avrupa’nın en büyük ülkesi oluyor. Bunu bunlar çok iyi biliyor. Gezi olaylarının arkasına bir bakıyorsunuz kimlerin çıktığı belli, 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini teslim etmeyeler, 2050 yılında Türkiye’nin en güçlü Avrupa ülkesi olacağını çok iyi biliyorlar” şeklinde konuştu.