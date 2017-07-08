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Bakan Işık: Harp okullarına 5 bin 300 öğrenci alacağız

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Bakan Işık: Harp okullarına 5 bin 300 öğrenci alacağız
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bu yıl harp okullarına 5 bin 300 öğrenci alacaklarını belirterek, "Son 4 yılın ortalamasının tam 4 katı kadar harp okullarımıza müracaatın olduğunu iftiharla söylemek isterim." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Selah Tersanesinde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari̇f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi̇si̇'ni̇n denize indirilme töreninde yaptığı konuşmada, özellikle bu dönemde her gün önlerine yeni problemler çıktığını anlattı.

Bu durumun, Türkiye'nin caydırıcı gücü olan bir orduya ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Işık, bundan dolayı da TSK'nin caydırıcı gücünü arttırmak ve bölgede Türkiye'ye kimsenin yan gözle dahi bakmamasını temin etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Fikri Işık, bu çalışmaları 3 ayaklı sürdürdüklerini aktararak, "Birincisi, nitelikli insan kaynağı. Hangi teknolojiye sahip olursanız olun, ne kadar güçlü altyapınız olursa olsun eğer insan kaynağınız nitelikli değilse bir anlam ifade etmez. Bugün bunu aslında en geniş anlamda tecrübe ettiğimiz ülkeler var. Kaynakları, imkanları, hazır aldıkları pek çok silah sistemi var ancak, insan kaynağının yetersizliğinin ortaya koyduğu problemlerle baş etmekte zorlanıyorlar." diye konuştu.

Bakan Işık, şöyle devam etti:

"Bu yıl harp okullarımıza 5 bin 300 öğrenci alacağız. Son 4 yılın ortalamasının tam 4 katı kadar harp okullarımıza müracaatın olduğunu iftiharla söylemek isterim. Artık TSK'ya bu şerefli ocağın bir mensubu olmak için, geleceğin komutanı olmak için gençlerimizde çok daha fazla arzu ve istek var. Ayrıca, müracaat eden gençlerimizin mülakatlara gelme oranı yüzde 35'lerde yüzde 50'lere yükseldi."

Silahlı kuvvetlerin insan kaynağını geliştirmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Işık, "Özellikle Milli Savunma Üniversitemizin önümüzdeki süreçle ilgili çok yoğun ve kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü bilmenizi isterim" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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