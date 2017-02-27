Bakan Işık, Hereke'yi inceledi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Körfez'e giderek Hereke’yi gezdi. Bakan Işık, Hereke’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ziyaret ettiği Hereke’de incelemelerde bulundu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Bakan Işık’a yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Protokol üyelerinin ilk adresi yapılan çalışmalar ile canlandırılan Hereke sahili oldu. Hereke sahil projesinin tamamlanan 1. etabını inceleyen Bakan Işık, Başkan Baran’dan 2. etap hakkında bilgiler aldı.

Bakan Fikri Işık ve Başkan İsmail Baran, daha sonra tarihi halı fabrikasındaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Işık, Hereke halısı dokuyan kadınlarla da sohbet etti. Hereke Kalesi projesinin de değerlendirildiği inceleme gezisi sırasında yapılması düşünülen projeler masaya yatırıldı. Bakan Işık, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.