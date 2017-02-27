  • BIST 87.855
  • Altın 145,191
  • Dolar 3,5925
  • Euro 3,8072
  • Kocaeli 12 °C

Bakan Işık, Hereke'yi inceledi

»
Bakan Işık, Hereke'yi inceledi
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Körfez'e giderek Hereke’yi gezdi. Bakan Işık, Hereke’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ziyaret ettiği Hereke’de incelemelerde bulundu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Bakan Işık’a yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Protokol üyelerinin ilk adresi yapılan çalışmalar ile canlandırılan Hereke sahili oldu. Hereke sahil projesinin tamamlanan 1. etabını inceleyen Bakan Işık, Başkan Baran’dan 2. etap hakkında bilgiler aldı.

Bakan Fikri Işık ve Başkan İsmail Baran, daha sonra tarihi halı fabrikasındaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Işık, Hereke halısı dokuyan kadınlarla da sohbet etti. Hereke Kalesi projesinin de değerlendirildiği inceleme gezisi sırasında yapılması düşünülen projeler masaya yatırıldı. Bakan Işık, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

ss1-022.jpg

Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazanoğlu, "İçimizi sızlatan bir sevinçle karşıladık"26 Şubat 2017 Pazar 13:04
  • Seçmen listelerinde son askı günü26 Şubat 2017 Pazar 09:41
  • Osman Pamukoğlu Kocaeli'ye geliyor25 Şubat 2017 Cumartesi 22:44
  • Başkan Karaosmanoğlu'nun acı günü25 Şubat 2017 Cumartesi 17:36
  • Kayseri Komando Tugayı eski askerleri ziyarete geldi25 Şubat 2017 Cumartesi 13:40
  • Yarın son gün! Adınızı kontrol ettiniz mi?25 Şubat 2017 Cumartesi 13:23
  • Eğitim-Sen’de başkan Hicran Turan25 Şubat 2017 Cumartesi 11:13
  • Ramazanoğlu, SEKA Park’a hayran kaldı25 Şubat 2017 Cumartesi 09:39
  • Ramazanoğlu,'Hayatımdaki ilk darbeyle bebekken karşılaştım'25 Şubat 2017 Cumartesi 00:16
  • Carrefour arazisine kim talip oldu?24 Şubat 2017 Cuma 22:58
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Vali Güzeloğlu’nun Türkiye’ye model olacak istihdam projesi
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti