Bakan Işık: Herkes halkın kararına saygı duymalı

Sabah erken saatlerde oyunu kullanan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "Herkes halkın kararına saygı duymalı, ülkemiz milletimiz demokrasimiz ve gelecek nesillerimiz için yeni bir başlangıca ülkemiz için vesile olsun." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, diğer seçimlerde olduğu gibi oyunu Başiskele Bahçecik Damlar İlköğretim Okulu’ndaki 1038 nolu sandıkta kullandı. Bakan Işık'a eşi Nigar Işık eşlik etti.

"HERKES HALKIN KARARINA SAYGI DUYMALI"

Bakan Işık yaptığı açıklamada "Bugün sandığa gidip vatandaşlarımızın kullandığı oyla güzel günlerin habercisi olsun Türkiye’de demokratik olgunluk seviyesine ulaştık. Dünyaya örnek seçim sonuçları ortaya çıkıyor umarım yüzde 90 katılımla referandumu gerçekleştirmiş oluruz yoğun kampanyada herkes özgürce çalışmasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilip geçilmeyeceği bu akşam saatlerinde belli olacak sonuç ne olursa olsun halkımız için hayırlı olsun herkes halkın kararına saygı duymalı ülkemiz milletimiz demokrasimiz ve gelecek nesillerimiz için yeni bir başlangıca ülkemiz için vesile olsun." dedi.