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Bakan Işık İzmit esnafına gitti: Yarın mutlaka...

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Bakan Işık İzmit esnafına gitti: Yarın mutlaka...
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit'te esnafı ziyaret edip, yarın mutlaka sandık başına gitmelerini, oylarını kullanmalarını istedi.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun İzmit'te bir restoranda düzenlediği 'Genç Sporcular Buluşması'na katılan Bakan Işık, daha sonra Bekirdere Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla çay içti.  Burada bir vatandaş tespihini Bakan Işık'a hediye etti. Bakan Işık ise üzerinde taşıdığı kalemi vatandaşa hediye etti. Bakan Işık esnafla  sohbet edip halk oylamasıyla ilgili görüşlerini belirtti. Bakan Işık burada referandumun önemini anlatarak vatandaşların yarın mutlaka sandık başına gitmelerini, oylarını kullanmalarını istedi.

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